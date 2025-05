Avezzano, Sgomberato l’edificio abbandonato di via del Sambuco: intervento congiunto forze di Polizia dello Stato e Polizia locale. Ora la ditta potrà avviare i lavori per la riqualificazione della struttura

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Sono scattate alle 9 di oggi, martedì 27 maggio, le operazioni di sgombero dell’edificio privato incompiuto sito tra via del Sambuco e via Sandro Pertini, con l’intervento delle forze di polizia dello Stato e della Polizia locale – si apprende dalla nota stampa. All’interno dello stabile, occupato abusivamente, erano presenti alcune persone senza fissa dimora, identificate e accompagnate via secondo le procedure previste dalla legge – L’intervento, partito sulla scorta dell’ordinanza del sindaco n. 101, ha consentito di liberare l’area e restituirla alla proprietà, che ora potrà finalmente dare il via ai lavori di riqualificazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’edificio, un manufatto di cinque piani mai completato, versava in stato di abbandono ed era diventato oggetto di segnalazioni da parte dei residenti per la presenza di bivacchi e situazioni di degrado – riporta testualmente l’articolo online. Questa mattina, sul posto erano presenti il sindaco Giovanni Di Pangrazio, l’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico, il comandante della Polizia locale Luca Montanari, che ha operato in coordinamento con carabinieri e polizia di stato – Sulla vicenda il sindaco aveva ricevuto una delegazione di cittadini di piazza Cavour che avevano chiesto un’azione risolutiva che così si concretizza nel segno dell’ascolto e della cittadinanza attiva – L’operazione rappresenta l’ultimo passaggio di un percorso avviato dal Comune nei mesi scorsi: con un’ordinanza precedente, infatti, era già stato imposto ai proprietari di mettere in sicurezza l’area, bonificare e chiudere gli accessi – precisa il comunicato. A marzo 2025 è stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria, e la ditta incaricata potrà ora procedere con l’apertura del cantiere per realizzare una palazzina di 12 appartamenti – precisa il comunicato. «Ringrazio tutte le forze coinvolte che hanno affiancato i nostri agenti della polizia locale– ha affermato il sindaco Di Pangrazio – Questa è un’area che stiamo rimettendo completamente a nuovo con interventi urbanistici significativi e tanti investimenti – Abbiamo realizzato una splendida scuola in via Pertini, che ho inaugurato all’inizio di questo mandato – riporta testualmente l’articolo online. A pochi metri dall’edificio c’è il cantiere della scuola d’infanzia che sarà un’altra struttura all’avanguardia – viene evidenziato sul sito web. Non possiamo consentire che vi siano aree di degrado, su edifici privati lasciati nell’abbandono – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche grazie al lavoro della ditta, insieme alle opere pubbliche, ci sarà una nuova area interamente riqualificata”.

