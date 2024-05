Avezzano, Si apre il sipario sulla Notte Green: torna lo spettacolo nel centro di Avezzano

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Inserita all’interno de Festival Ambientiamoci, la serata di sabato 1 giugno sarà dedicata alla sostenibilità con punti musica, spettacoli itineranti e prodotti a km0 nei locali del centro Il centro di Avezzano è pronto per tornare a brillare tra musica e spettacoli itineranti con la Notte Green. Sabato 1 giugno, le associazioni di Categoria Cna, ConfCommercio, ConfEsercenti, ConfArtigianato si sono nuovamente riunite per sposare l’iniziativa del Comune di Avezzano in occasione della prima edizione del Festival dell’Ambiente, Ambientiamoci. “In primo luogo, sarà una serata dedicata alla sostenibilità – così l’assessore all’Ambiente, Antonietta Dominici – Nei locali che hanno aderito all’iniziativa saranno serviti i piatti principali con prodotti a km0 e saranno presenti gli stessi produttori a spiegare le caratteristiche delle portate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’iniziativa dedicata all’ambiente non ammette sicuramente l’eccessivo consumo di plastica – viene evidenziato sul sito web. Per questo, d’accordo con i vari commercianti, abbiamo deciso di utilizzare solo prodotti biodegradabili per la serata – conclude – Grata di questa collaborazione con i locali e le attività commerciali, siamo pronti a vivere questo bellissimo appuntamento nell’area centrale Un nuovo magico evento tornerà quindi ad animare il centro del Capoluogo della Marsica con un cartellone ricco di appuntamenti: la Notte Green inizierà alle 20, con spettacoli entusiasmanti a cura degli artisti del Circo Verde che rallegreranno le strade della città. Al calar del sole, i rappresentanti dell’amministrazione inaugureranno la serata accendendo la grande scritta illuminata “Ambientiamoci” posizionata davanti alla pianta simbolo della serata in piazza Risorgimento – L’accensione avverrà in un modo del tutto particolare: infatti verrà utilizzata una cyclette trasformata in un vero e proprio generatore di corrente – Si tratta di un mezzo realizzato dal dottor Manuele Pregnolato per conto dell’istituto comprensivo Porto Garibaldi in provincia di Ferrara e sarà proprio la professoressa della scuola romagnola, Nadia Finessi insieme al costruttore, a portare la cyclette in città e a curarne l’istallazione – Via alla musica quindi con protagonisti gruppi musicali del territorio: Francesca Bontempi Live, I ragazzi del Tribute Band Adriano Celantano, La banda della Stradella, Trio Stefano, Gianluca e Giancarlo, Spoonfool, gli Amici di Carlotta e friends, Maxwell Pies, Argan and the Gaffers, Nandi Salustri e Vittoriano Montaglini – precisa il comunicato. Inoltre, lungo il percorso, ci saranno anche alcuni dj set, una caratteristica serata Karaoke chic e Festa anni ‘90 a Piazza del Mercato – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intera manifestazione si svolgerà in un’area pedonale e chiusa al traffico delle auto – recita il testo pubblicato online. Per cui, con ordinanza Dirigenziale N. Reg 122 del 29/05/2024, si stabilisce che dalle ore 17:30 di SABATO 1° GIUGNO 2024 alle ore 01:30 del giorno successivo domenica 2 giugno, è istituito il DIVIETO DI SOSTA con rimozione dei mezzi e del DIVIETO DI TRANSITO, nella zona del centro cittadino costituita dai seguenti tratti di viabilità: Via Cataldi, dall’incrocio con Via N.Sauro all’incrocio con Via Corradini; Via Vittorio Veneto, dall’incrocio con via Amendola all’incrocio con via Corradini (solo divieto di transito); Via Corradini, dall’incrocio con Via Monte Grappa all’incrocio con il Corso della Libertà; Via Corradini, dall’incrocio con Via Trieste all’incrocio con Via Trento; Via Garibaldi, dall’incrocio con Via Mons. Valeri all’ incrocio con Via Monte San Michele; Via Emilia, dall’incrocio con Via Vittorio Veneto all’incrocio con Via Garibaldi; Via Bagnoli, dall’incrocio con Via Vittorio Veneto all’ incrocio con Via Monte Grappa; Corso della Libertà, dall’ incrocio con via Corradini all’ incrocio con via Bagnoli; Via Trieste, dall’ incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Corradini; Via Marconi dall’incrocio con Via Corradini fino all’uscita del parcheggio pubblico ex INAIL; Via Fontana dall’ingresso del parcheggio ex INAIL all’ incrocio con Via Marconi; Via Trento da via diaz a via corradini; Via Monte Grappa, tratto da Via Mons. Bagnoli a Via Mons. Valeri. Inoltre, dalle ore 18:30 di SABATO 1° GIUGNO 2024 alle ore 01:30 del giorno successivo domenica 2 giugno, l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO nei seguenti tratti di viabilità, che accedono alle vie occupate dalla manifestazione: Via Monte Zebio, tratto da Via Veneto a Via Cataldi; Via V. Veneto, tratto da Via Corradini a Via Mons. Valeri.

