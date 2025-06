Avezzano, Si avviano le attività nell’area sgambatura cani di Via Dalla Chiesa. Sarà gestita dall’Asd “4 Zampe”. L’assessore Dominici: «Area per il benessere dei cani e per il rispetto delle aree verdi»

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il 22 giugno prossimo, dalle 17, i nostri amici a 4 zampe, accompagnati dai loro padroni, potranno correre e giocare in piena libertà nell’area per la sgambatura riservata ai cani di Via Dalla Chiesa, inaugurata due anni or sono, e sulla quale si avviano le attività con la gestione di una nota associazione cittadina del settore – si apprende dalla nota stampa. Il parco riservato agli amici pelosi, quindi, dopo una attenta valutazione, è stato infatti affidato in gestione dal Comune di Avezzano, alla Asd “4 Zampe” di Avezzano che ha presentato il progetto “Diamoci la zampa”. Progetto che mira a creare un’area accogliente, pulita, monitorata e confortevole, che non costituisca solo un luogo di sgambatura cani, ma un’area di relax, incontro e socializzazione, che coinvolga i proprietari di animali ed i loro animali di affezione, ma anche tutti coloro che vogliano migliorare il loro rapporto con gli animali, entrare in contatto con loro o imparare a prendersene cura – Quattro gli obiettivi fondamentali del progetto che Comune di Avezzano, come da intendimenti dell’assessore Antonietta Dominici, e la “4 Zampe” di Fabio Santucci, intendono affrontare e perseguire insieme al Comune: Rendere il parco un luogo maggiormente accogliente, dotandolo di ulteriori strutture adatte e servizi indispensabili;Mantenere il parco in condizioni ottimali, provvedendo a curarne la pulizia e la manutenzione della vegetazione, con orari di apertura giornalieri a seconda della stagione;Mantenere il parco un luogo sicuro per le persone e per gli animali;Pubblicizzare ed incentivare le entrate al parco, organizzando corsi di addestramento, corsi sulla prevenzione delle malattie, campagne contro gli abbandoni – precisa il comunicato. «La città, con questo progetto curato dalla “4 Zampe”, si dota di un importante servizio teso a raggiungere alcuni obiettivi importanti – dice l’assessore Antonietta Dominici -. Il primo è quello di fornire ai proprietari di cani un’area attrezzata e servita per portare gli amici a quattro zampe a correre, giocare e rilassarsi in piena liberà e tranquillità. Una presenza, inoltre, che favorisce la migliore gestione degli animali e ne previene in buona misura l’abbandono – recita il testo pubblicato online. In ultimo, ma non meno importante – conclude la Dominici –, con un parco a disposizione gestito da esperti, si incentiva il rispetto delle aree verdi e dei parchi pubblici destinati a famiglie e ai giochi per i bambini». «Siamo felici che prenda il via questo progetto nell’area di Via Dalla Chiesa che, però – ci dice il presidente della Asd “4 Zampe” Fabio Santucci – ha finalità che vano oltre la mera mobilità all’aperto degli animali – precisa la nota online. La nostra associazione, infatti, è nata soprattutto con la finalità di educare gradualmente i proprietari dei cani, sa al rispetto e alla cura del proprio animale, sia al rispetto del prossimo – riporta testualmente l’articolo online. Fra le nostre attività – prosegue Santucci – c’è infatti l’organizzazione di appositi corsi finalizzati proprio al raggiungimento di questi due obiettivi – L’esistenza di quest’area – conclude Fabio Santucci – aiuta in modo decisivo sia a svolgere attività indirizzate in questo senso, ma anche per sensibilizzare sul tema animali in relazione ai bambini e al rapporto che debbono e possono avere con i cani».

