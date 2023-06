Avezzano, Si è concluso oggi il progetto di educazione motoria “Mini Racchette” dedicato alle scuole cittadine

- Advertisement -

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Realizzato dalla Scuola di Tennis “Paolo Tomassetti” della APD Avezzano Tennis Team presso il Centro polisportivo comunale Rolando Appolloni – aggiunge la nota pubblicata. Durante la settimana di attività, che si è aperta martedì 6 giugno e si è conclusa nella giornata odierna, si sono avvicendati sui campi da tennis gli alunni delle scuole primarie e secondarie della città, oltre che, nella cerimonia conclusiva di questa mattina, i bambini delle scuole dell’infanzia – si apprende dal portale web ufficiale. “Eventi come questo servono a sviluppare il legame tra i bambini, le loro famiglie, le scuole ed il settore sportivo”, ha spiegato il Presidente dell’Avezzano Tennis Team Raffaele Tomassetti, “ed offrire questa possibilità è per noi il principale obiettivo, da sempre”.Grande soddisfazione da parte degli insegnanti scolastici e dei piccoli tennisti nel riprendere la progettualità delle “Mini Racchette”, sospesa durante il periodo pandemico: circa 1.300 i bambini che hanno partecipato, nella tre giorni di sport.Presenti nella giornata conclusiva della manifestazione l’Assessore regionale allo sport, Mario Quaglieri, ed il Consigliere comunale, presidente della commissione sport e delegato alle politiche giovanili, Nello Simonelli.“Abbiamo notato una grande partecipazione da parte della cittadinanza, avezzanese e di tutta la Marsica, e questo rende conto della bontà del lavoro che la Tennis Team Avezzano sta portando avanti sul territorio, in sinergia con scuole e istituzioni regionali e comunali”, afferma l’Assessore Quaglieri.“Inoltre, il 30 giugno prenderà il via in questa sede il torneo internazionale di Bee Lover ITF Wheelchair Tennis, con partecipanti da Cina, Belgio, Germania, Regno Unito, oltre che dall’Italia, tra i quali il nostro Antonio Cippo, numero uno nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Evento internazionale che ha visto un’importantissima partecipazione economica della Regione Abruzzo, a mezzo dell’interessamento dell’Assessore Quaglieri”. Ha preso parte, nella veste di partner dell’evento, anche il comitato UNICEF della provincia dell’Aquila, nelle persone del Presidente Ilio Leonio e della Responsabile progetti scolastici Lia Cherubini.

