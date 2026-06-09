Avezzano si prepara a una notte di grande boxe: in palio il titolo italiano dei superpiuma

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Avezzano si appresta a vivere una serata di sport, emozioni e spettacolo con la grande boxe protagonista in Piazza Risorgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Sabato 13 giugno 2026 il cuore della città ospiterà una manifestazione pugilistica di livello nazionale organizzata da Rosanna Conti Cavini in collaborazione con Ivan Fiorletta, con il supporto del Comune di Avezzano e della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sotto le stelle andrà in scena un appuntamento che richiamerà appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia, impreziosito dalla diretta televisiva su Rai Sport, canale 58, che porterà le immagini dell’evento nelle case degli sportivi italiani – precisa il comunicato. Il momento più atteso della serata sarà il match valido per il titolo italiano professionisti dei pesi superpiuma – A contendersi la cintura saranno i due sfidanti ufficiali della categoria: l’avezzanese Gianluca Valente, chiamato a giocarsi davanti al proprio pubblico una delle sfide più importanti della carriera, e Mohamed Diallo di Lastra a Signa, pugile determinato a conquistare il tricolore – si apprende dalla nota stampa. Salirā sul ring anche un altro beniamino di casa, Davide Aceto, che affronterà l’argentino Sergio Javier Escobar in un confronto che promette spettacolo e intensità. Spazio, inoltre, a uno degli incontri del prestigioso “Torneo Nino Benvenuti”, con il confronto tra Kader Cisse di Roma e Simone Semucci di Genova, due pugili pronti a mettersi in evidenza in una delle competizioni più interessanti del panorama nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/