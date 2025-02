Avezzano si prepara al gran ritorno dei colori: tutti all’opera per il Carnevale 2025

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:L’appuntamento è per domenica 2 marzo – La consigliera comunale Federica Collalto: “Abbiamo deciso di coinvolgere, con l’istituzione di un tavolo tecnico, i referenti e i rappresentanti delle Pro Loco e delle associazioni dei quartieri, delle borgate e delle frazioni della città”. Questo venerdì, a Palazzo di città, si terrà la terza riunione per l’organizzazione del Carnevale 2025 “Città di Avezzano”, con il prezioso e fondamentale coinvolgimento dei referenti e dei rappresentanti dei quartieri, delle frazioni e delle borgate del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Una tradizione che sta per tornare e che punta a fare tanto “rumore” positivo – recita il testo pubblicato online. “Stiamo lavorando – afferma la consigliera comunale, Federica Collalto, coordinatrice del tavolo di lavoro sul Carnevale – ad una festa di piazza, che preveda, però, anche qualcosa in più, ovvero l’elogio orgoglioso delle proprie identità e peculiarità. Avezzano godeva, tempo fa, di una robusta tradizione legata ai carri di Carnevale: un’usanza che riusciva ad aggregare tanta gente e che diffondeva la cultura sana della socialità. Oggi, questo costume si è perso, ma noi abbiamo deciso di riportalo in vita, anche se in maniera diversa”. “Per questa prima edizione, – continua la consigliera comunale – partiremo con un coinvolgimento diretto della cittadinanza”, afferma l’amministratrice – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al tavolo di lavoro, hanno preso parte anche gli assessori comunali Maria Antonietta Dominici, Cinzia Basilico e Iride Cosimati, delegata proprio ai rapporti con le frazioni – precisa il comunicato. “Si percepisce una bellissima atmosfera costruttiva – viene evidenziato sul sito web. – sottolinea Federica Collalto – Tutti i quartieri intervenuti finora stanno dando tanto, sia in fatto di partecipazione e presenza, sia in fatto di idee”. La festa di Carnevale incomincerà alle ore 16 del 2 marzo – recita il testo pubblicato online. A Piazza Risorgimento, si ritroveranno i vari gruppi-maschere delle località e delle zone di Avezzano partecipanti – Un lungo tappeto rosso segnalerà l’ingresso della festa – viene evidenziato sul sito web. Nel corso dell’evento, ogni quartiere metterà in mostra il proprio gonfalone carnevalesco – riporta testualmente l’articolo online. “Abbiamo pensato anche ad un contest tra maschere, con l’elezione di una giuria ad hoc. – conclude la consigliera – In palio, grazie all’interessamento dell’assessore all’ambiente Dominici, stiamo ipotizzando dei premi “funzionali” rivolti direttamente ai quartieri, da spendere nel settore del verde, per ridare vitalità al proprio luogo del cuore (piantumazione di un albero, installazione di una panchina, riqualificazione di un piccolo spazio)”. L’assessore all’ambiente ha, dal canto suo, proposto anche il tema “green” e dell’eco-sostenibilità per questa edizione del Carnevale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La chiamata “alle armi del divertimento” è valida per tutti i quartieri che ancora non hanno aderito, ma che hanno in animo di farlo – riporta testualmente l’articolo online. Il prossimo incontro si terrà venerdì 14 febbraio, alle ore 17 e 30, nella sala riunioni del Palazzo comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

