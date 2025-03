Avezzano si rifà il look, a marzo scattano opere per 4 milioni di euro di investimento

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Avezzano- Nella giornata dedicata alle donne, l’amministrazione comunale ha presentato un vasto piano di opere cantierabili, con tanto di cronoprogramma dettagliato – riporta testualmente l’articolo online. Marzo sarà un mese destinato a cambiare in meglio il volto della città con cantieri per circa 4 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. “Si tratta di lavori che partono subito – ha detto il sindaco Giovanni Di Pangrazio- ma abbiamo voluto far conoscere anche il progetto di fattibilità delle scuole Fermi e Mazzini che abbiamo approvato ieri e con il quale Avezzano si candida ad ottenere un finanziamento di 10 milioni”. Un modo per sottolineare la capacità di realizzare nel presente senza trascurare la programmazione di interventi ambiziosi – precisa la nota online. Originale il format scelto per illustrare ai cittadini i prossimi lavori. Non la classica sala convegni o sala consiliare ma un ladwall posto a Piazza Matteotti, un luogo in cui non sono mancati episodi di degrado. E poi la caratterizzazione tutta "in rosa" della conferenza stampa. Sono state, infatti, le amministratrici a prendere la parola, davanti ai colleghi e ai cittadini che si avvicinavano incuriositi dai rendering proiettati. Anche il momento finale è stato in coerenza con l'8 marzo, con le mimose donate dal sindaco Di Pangrazio alle donne presenti. Al microfono si sono alternate le componenti di giunta Maria Antonietta Dominici, Cinzia Basilico e Iride Cosimati e le consigliere Stefania Antidormi, Federica Collalto, Patrizia Gallese, Concetta Balsorio e Dora Paris, capo segreteria del sindaco. Ma ecco il dettaglio degli interventi 1) Piazza Matteotti – La riqualificazione, con un investimento di 2.100.000,00 euro, mira a trasformare la piazza, dando nuova luce all'area che, per i viaggiatori, è il primo accesso e il primo contatto con Avezzano. Previsti 220 posti auto, mantenimento del verde esistente, una rotatoria e una pavimentazione che richiamerà quella che sarà realizzata nel nuovo Corso della Libertà. Sul fronte viabilità sono previste alcune modifiche sul tratto di Via Monte Velino (la parte sud Via Monte Velino diventerà a doppio senso) l'approvazione dell'esecutivo, verificato e validato, ci sarà il 15 marzo. Partenza lavori: 15 aprile 2) Piazza del Mercato: si rimette mano all'opera per renderla più funzionale alle esigenze dei cittadini. Obiettivo, garantire uno spazio funzionale e attrattivo per la quotidianità e per nuove iniziative. Lavori previsti nella parte superiore della copertura con un riadattamento volto ad impedire infiltrazioni di acqua. Opere a terra con panchine, piccolo parco giochi, implementazione del verde. Il finanziamento deriva da un vecchio contenzioso, chiuso positivamente dall'amministrazione comunale, quindi non ha costi ulteriori per l'ente. Partenza lavori 18 marzo 3) Piazza di San Pelino. Lo spazio pubblico sarà riorganizzato per renderlo più decoroso e funzionale. La riqualificazione prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione, e di un'area pedonale con il miglioramento dell'arredo urbano. L'intervento si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana, volta a migliorare la qualità della vita e a valorizzare gli spazi cittadini attraverso progetti sostenibili e innovativi. È il primo tassello del Piano Quartieri che verrà presto ufficializzato. Investimento 190 mila euro. Inizio lavori 26 marzo 4) Ciclovia delle Stelle: sarà un percorso ciclo-pedonale e trasformerà l'ex ferrovia dello zuccherificio, appena acquisita al patrimonio comunale dopo l'accordo con la società Rivalutazione Trara, in un moderno e gradevole tracciato che si estenderà per chilometri, collegando il centro città con il Fucino. I lavori presentati oggi riguardano il primo tratto, quello da via Collelongo, nei pressi della stazione, a via Celano. Investimento di 700.000,00 euro. L'intervento prevede la realizzazione di un viale urbano ciclopedonale con percorsi sicuri e attrezzati, aree di sosta e illuminazione pubblica. Progetto esecutivo di prossima approvazione. Avvio lavori 22 aprile. 5) Rotatoria di Caruscino, l'avvio del cantiere è previsto nella settimana dal 17 al 21 marzo. La rotatoria che sarà realizzata all'intersezione tra Brunelleschi e via XX Settembre punta a garantire maggiore sicurezza con la riduzione della velocità, ma porterà̀ benefici anche in termini d'impatto ambientale. Investimento di circa 300 mila euro, di cui 100 provenienti dalla regione Abruzzo, per interessamento dell'ex consigliere regionale Simone Angelosante. Presentate, in conferenza anche alcune interessanti iniziative. Innanzitutto, un progetto per rendere il trasporto urbano più accessibile alle persone non vedenti grazie ad un "bastone intelligente". Il progetto partirà in via sperimentale sempre in questo mese. Poi una novità che ha incuriosito non poco i presenti. Anche la polizia locale avrà il suo "cane Rex". Arriva infatti una unità cinofila, perché, – come ribadito dagli amministratori – "la sicurezza è una competenza esclusiva dello stato però il comune può mettere in campo delle misure strutturali per dare un contributo, oltre alla videosorveglianza e al daspo. Il cane sarà a disposizione di tutte le forze di polizia e verrà impiegato per il contrasto allo spaccio soprattutto dei giovanissimi e per i sopralluoghi negli edifici abbandonati. Dovrà essere addestrato dagli operatori con cui "entrerà in servizio". Tra 6 mesi sarà operativo Da ultimo, sul maxischermo sono state proiettate le immagini del progetto per le Scuole Fermi – Mazzini. È stato infatti approvato ieri in giunta lo studio di fattibilità da 11 milioni e mezzo per intercettare un maxifinanziamento. Il bando della Presidenza del Consiglio dei ministri finanzia fino a 10 milioni di euro per il recupero degli edifici in disuso. L'amministrazione punta al bando per il restyling della parte Mazzini Fermi. Potrebbe così più agevolmente completare, eventualmente anche con partecipazione dei privati, l'ambizioso progetto di riqualificazione totale delle scuole del centro, compresa la Corradini. Cosa prevede il progetto? Due spazi principali: una piazza coperta e climatizzata, ideale per l'inverno, e una piazza esterna più raccolta rispetto a Piazza Risorgimento. Un parcheggio seminterrato da 70 posti che sarà realizzato nel cortile interno. La piazza esterna sarà accessibile da via Fontana tramite rampe pedonali, scale e ascensori. L'istituto Fermi sarà ristrutturato per ospitare spazi di socializzazione, ristorazione, uffici e una sala per eventi culturali. Verranno effettuati interventi di consolidamento strutturale, restauro delle facciate e installazione di impianti moderni, tra cui pannelli fotovoltaici. La veste architettonica degli edifici sarà preservata, rispettando il valore storico del complesso. Un sogno che potrebbe diventare realtà. Mentre, le altre opere presentate, diventeranno realtà a breve.

