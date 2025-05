Avezzano, si riunisce la squadra dei sindaci dell’Area funzionale urbana: obiettivi individuati, si investiranno quattro milioni di euro sul territorio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Amministratori accolti stamattina, nella sala conferenze del Comune, dal presidente del Consiglio, Fabrizio Ridolfi, che afferma: “Stiamo lavorando, con la cabina di regia, su progettualità vitali per il sistema Marsica: i fondi ci sono e le linee guida anche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si va avanti spediti – aggiunge la nota pubblicata. Tutto pronto prima dell’autunno”. Ci si incontra, si lavora, si progetta e si va avanti con le idee chiare: questa mattina, si è tenuta presso la sala conferenze del Palazzo comunale la prima riunione programmatica dei sindaci che fanno parte dell’Area funzionale urbana di Avezzano, Comune capofila, dopo la sottoscrizione ufficiale dell’atto di adesione e dopo la conseguente candidatura all’avviso emanato dalla Regione Abruzzo, relativo al programma operativo 2021-2027. Gli attori istituzionali e i tecnici si sono riuniti questa mattina alle ore 11 per decretare la strategia condivisa dell’Area funzionale urbana, per ottenere il finanziamento di quattro milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Alla riunione, presieduta dal presidente del Consiglio comunale di Avezzano Fabrizio Ridolfi, hanno partecipato gli amministratori dei 12 Comuni facenti parte dell’Area Funzionale, così come prestabilito dal programma regionale di gestione delle risorse FESR 2021-2027. Il filo conduttore, così come si legge nell’avviso pubblico approvato dalla Regione nel mese di giugno 2024, è quello di “promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane”, attraverso delle strategie territoriali specifiche – “Abbiamo messo nero su bianco – spiega Ridolfi – le linee guida per elaborare la strategia di territorio condivisa che verrà presentata nei prossimi mesi in Regione per l’ottenimento dei finanziamenti – Quella di stamattina, è stata una riunione decisiva: abbiamo approvato all’unanimità, con tutti gli altri sindaci coinvolti, gli ambiti tematici sui quali la nostra strategia si articolerà, ovvero la mobilità sostenibile, il turismo sostenibile e la riqualificazione ambientale”. Alla riunione, dalla forte connotazione operativa, ha partecipato anche il nucleo tecnico del Comune di Avezzano e il Patto Territoriale della Marsica, coordinato dal presidente Rocco Di Micco, quale soggetto di supporto del Comune capofila per la redazione della strategia stessa – viene evidenziato sul sito web. Nella riunione di oggi, inoltre, si è sottoposto all’attenzione dei sindaci anche il regolamento di funzionamento della conferenza degli amministratori. “Nei prossimi giorni – conclude Ridolfi – i Comuni interessati saranno chiamati ad individuare, nei loro territori di competenza, gli interventi da far finanziare tramite la strategia dell’Area funzionale urbana – si apprende dal portale web ufficiale. Interventi che dovranno, grazie alla nostra struttura tecnica, essere integrati tra di loro ed essere coerenti con le linee di indirizzo decise oggi”. Tra 15 giorni, si terrà un’altra riunione nel Palazzo comunale di Avezzano per fare il punto della situazione, con l’obiettivo di chiudere la strategia e di presentarla alla Regione Abruzzo per la successiva approvazione entro l’estate – si apprende dalla nota stampa. Il nostro Comune di Avezzano è capofila di una delle otto Aree Funzionali Urbane intercomunali esistenti oggi in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 20, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/