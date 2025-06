Avezzano si stringe all’Arma dei Carabinieri per onorare il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Una corona di fiori, il silenzio che commuove e la presenza composta ma intensa delle istituzioni e dei cittadini – precisa il comunicato. Dinanzi alla caserma dei Carabinieri di via Genserico Fontana, Avezzano ha reso omaggio al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, caduto nell’adempimento del dovere – Un gesto simbolico, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, che ha unito il dolore alla riconoscenza – si apprende dal portale web ufficiale. A prendere la parola durante la cerimonia sono stati il sindaco Giovanni Di Pangrazio e il maggiore Luigi Strianese, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. «Il sacrificio del Brigadiere Capo Legrottaglie – ha detto il sindaco Di Pangrazio – ci ricorda cosa significhi davvero servire lo Stato – riporta testualmente l’articolo online. L’Arma dei Carabinieri è il presidio prezioso nei territori, la sua presenza costante, silenziosa e vigile, in ogni comune d’Italia – viene evidenziato sul sito web. Insieme al maggiore Strianese – con cui c’è un rapporto leale di collaborazione istituzionale – vogliamo oggi testimoniare il legame profondo tra l’Arma e la nostra comunità». «Questa iniziativa – ha aggiunto il maggiore Strianese – è nata spontaneamente, e proprio per questo la sentiamo ancora più nostra – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo perso un collega, un fratello – Il vostro abbraccio ci raggiunge nel profondo – recita il testo pubblicato online. Operiamo ogni giorno accanto ai cittadini con quasi 5 mila stazioni in Italia: sapere di essere riconosciuti come parte viva di questa comunità ci dà forza – Il Brigadiere Capo Legrottaglie è stato un carabiniere valoroso, caduto per difendere l’incolumità altrui – aggiunge la nota pubblicata. Onorarlo significa anche riaffermare il valore della nostra missione quotidiana». Alla cerimonia hanno partecipato il Primo Capitano Floriano Maddalena, il Generale Vero Fazio, il presidente del consiglio comunale Fabrizio Ridolfi, il vicesindaco Domenico Di Berardino, i consiglieri comunali Maurizio Seritti e Antonio Del Boccio, l’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico, oltre ai rappresentanti delle associazioni d’arma e ai cittadini che hanno voluto stringersi idealmente all’Arma in un momento così doloroso – Il silenzio militare ha accompagnato la deposizione della corona: un momento di raccoglimento, di memoria e di rispetto che ha unito, in un unico sentimento, tutta la città.

