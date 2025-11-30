Avezzano, Sicurezza, Basilico sulle spaccate in città: “chi delinque va rimpatriato, forze dell’ordine straordinarie, individuati i colpevoli , ma servono più risorse e regole più efficaci”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il centro cittadino è stato nuovamente colpito nella notte da due spaccate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A intervenire nuovamente sulla vicenda è l’assessore alla Sicurezza Cinzia Basilico, che oltre a sollecitare un intervento normativo più incisivo, ha espresso un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine: “Ringrazio gli uomini e le donne che ogni giorno si spendono per cercare di arginare questo fenomeno – I risultati stanno arrivando, ma resta l’amaro in bocca per un sistema che non tutela né loro né i cittadini, che si ritrovano queste persone in libertà il giorno dopo, nonostante siano vittime dei loro reati.” Un ruolo determinante nel rintracciare gli autori dei reati è stato svolto dalla sala operativa interconnessa della Polizia Locale, messa a disposizione delle forze di polizia presenti sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Grazie all’interconnessione della sala operativa e al costante monitoraggio delle telecamere comunali con operatori che visionano le immagini anche 24h, riusciamo sempre a individuare i responsabili – precisa il comunicato. Anche in questi ultimi episodi, grazie al coordinamento e ai sistemi di videosorveglianza, i malfattori sono stati identificati in tempi rapidi”, ha aggiunto Basilico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il protagonista dell’ennesimo raid è infatti un cittadino extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine, autore di una lunga lista di reati e denunce accumulate nel corso del 2024. Un soggetto dichiarato “incompatibile con il regime carcerario”, rimesso più volte in libertà e poi trasferito in comunità di recupero dalla quale ne è uscito poche settimane fa per tornare a delinquere, questa volta con due complici riconducibili a lui – aggiunge la nota pubblicata. Basilico ha ribadito la necessità di modificare l’impianto normativo attuale: “Non possiamo permettere che una persona già fermata più volte torni libera di delinquere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Bisogna inasprire le normative sull’immigrazione ed estendere il trattenimento dei richiedenti asilo nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).” L’assessore ha poi richiamato anche la posizione della Lega sul tema sicurezza: “La Lega sta lavorando sul tema forze dell’ordine e sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Occorrono più risorse, non basta coprire il turnover: servono più poliziotti e più carabinieri – precisa il comunicato. La sicurezza è un allarme reale, quotidiano, non più solo nelle grandi città ma anche in quelle piccole – E su ordine pubblico e sicurezza chiederemo uno sforzo ulteriore – si apprende dalla nota stampa. ” Infine, è arrivato un affondo sul tema immigrazione: “L’Europa sta permettendo a troppi immigrati di entrare nel nostro Paese e di distruggere il nostro tessuto sociale, valoriale ed economico – riporta testualmente l’articolo online. Chi arriva in Italia deve rispettare la nostra cultura, i nostri simboli, la nostra religione e la nostra Costituzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chi non è disposto a farlo, fuori dall’Italia: tornino da dove sono arrivati.” L’assessore ha inoltre richiamato l’attenzione su un ulteriore elemento critico: “Il problema nasce anche da soggetti criminali affetti da gravi patologie psichiatriche che, per la legislazione italiana, non possono essere arrestati perché non compatibili con il regime carcerario – Questo crea un vuoto normativo che va affrontato con urgenza, perché non possiamo lasciare commercianti e cittadini esposti a continui episodi di microcriminalità senza strumenti adeguati.” Intanto prosegue il lavoro coordinato delle forze dell’ordine grazie alla rete di videosorveglianza e alla piena integrazione con la Polizia Locale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

