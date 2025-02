Avezzano, Sicurezza del territorio, il sindaco Di Pangrazio scrive di nuovo al Prefetto e lui risponde subito: “Dal 15 febbraio controlli rafforzati nelle zone sensibili e nelle fasce orarie pomeridiane e serali”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il primo cittadino: “La tranquillità delle persone è sempre al primo posto”. Convocato per venerdì 21 febbraio, in Prefettura all’Aquila, il Tavolo per la sicurezza di Avezzano e della Marsica, alle ore 12. Al primo posto, continua ad esserci la serenità dei cittadini di Avezzano e delle sue frazioni – precisa la nota online. Il sindaco, Giovanni Di Pangrazio, dopo aver raccolto, in questi giorni, elementi utili e validi ai fini della ricostruzione di un quadro aggiornato della situazione sicurezza in città, è tornato venerdì scorso a scrivere al Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, per imprimere una rapidità d’azione su diversi fronti – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo finale è quello di mettere il punto agli episodi di furto o di tentativo di furto avvenuti in questi giorni, in alcune zone sensibili del territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La risposta del Prefetto non è tardata ad arrivare, anzi è stata immediata: “Il Prefetto Di Vincenzo ha già risposto alle mie sollecitazioni in maniera puntuale e concreta – viene evidenziato sul sito web. – spiega il primo cittadino – Alla lettera che ho scritto, è seguita la sua disponibilità ad attivare tutti gli strumenti utili e funzionali di monitoraggio e di controllo del territorio, prevedendo un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine in alcuni punti della città e negli orari pomeridiani e serali – precisa il comunicato. Dalla massima autorità per la sicurezza pubblica nella Provincia dell’Aquila è stata condivisa l’importanza di dare un segnale chiaro alla collettività”. Venerdì sera, difatti, nella sede della Prefettura, si è svolta una riunione tecnica di coordinamento interforze con la partecipazione del questore, del comandante provinciale dei carabinieri e del comandante provinciale della Guardia di Finanza – si apprende dal portale web ufficiale. Da ieri 15 febbraio, sono stati intensificati i controlli – precisa il comunicato. È stato già convocato, inoltre, per il prossimo venerdì 21 febbraio, alle ore 12 sempre in Prefettura all’Aquila, il Tavolo per la sicurezza di Avezzano e della Marsica, col fine di monitorare l’andamento dei servizi di controllo del territorio predisposti a partire proprio da ieri – aggiunge la nota pubblicata. “Il Prefetto, che ringrazio come sempre per la sua sensibilità e immediata capacità di azione, – aggiunge Di Pangrazio – tramite la competente commissione prefettizia, ha avuto modo di monitorare anche le strutture di accoglienza per richiedenti asilo presenti nel territorio e autorizzate dalla stessa Prefettura”. La scorsa settimana, la commissione ha eseguito una verifica ispettiva presso il Motel sito in via XX Settembre – si apprende dalla nota stampa. San Pelino e Caruscino, invece, assieme ad altre aree sensibili della città, saranno alcune delle località che verranno attenzionate di più, richiedendo un pattugliamento rafforzato – “Il Comune, come sempre, – conclude il sindaco – metterà a disposizione delle forze dell’ordine agenti e competenze della Polizia Locale nelle ore diurne: la serenità dei cittadini è al primo posto e viene tutelata e garantita anche con la ramificata rete di inclusione e sostegno dei servizi sociali, rivolta anche a persone che sono in difficoltà economica – viene evidenziato sul sito web. Il vero corto circuito, infatti, non è a livello locale, dove la filiera della prevenzione funziona, ma a livello nazionale: quando la giustizia scricchiola per via della non certezza della pena – si apprende dal portale web ufficiale. Il Governo dei passi in avanti li sta facendo dal punto di vista del potenziamento delle forze dell’ordine, prevedendo anche più risorse da investire, ma la questione ancora non viene affrontata di petto – recita il testo pubblicato online. Forse – propone il sindaco – sarebbe il caso di rivalutare il ruolo dei sindaci delle medie e delle grandi città dal punto di vista delle competenze nella sicurezza pubblica, rivedendo la normativa nazionale che esclude questi primi cittadini dall’essere autorità di pubblica sicurezza a tutti gli effetti, per i loro territori amministrati”.

