Avezzano, Sicurezza e tranquillità nella zona della Cattedrale, incontro in comune con il parroco Don Claide

Illuminazione, telecamere, servizio di controllo della Polizia locale con unità mobile: sono le prime iniziative condivise nell’incontro tenutosi ieri sera in Municipio tra il sindaco Giovanni Di Pangrazio e il parroco Don Claide Berardi alla presenza del consigliere comunale Nello Simonelli e del comandante della Polizia locale della marsica Luca Montanari – La riunione ha preso spunto dagli episodi avvenuti nella scorsa settimana che “di certo – dice il sindaco – non possono essere inquadrati e risolti solo in un’ottica di repressione perché riguardano il tema più complesso dell’educazione dei ragazzi, ma neanche possono essere trascurati”. “Dobbiamo consentire il divertimento e la socializzazione – ha aggiunto Don Calide- ma impedire che pochissimi possano danneggiare la tranquillità di tutti e la sana voglia di socializzazione di molti coetanei”. Il comune ha deciso quindi di accelerare il posizionamento delle telecamere che inquadreranno la zona e che era stato già deliberato dall’amministrazione nel recente piano di potenziamento della videosorveglianza – viene evidenziato sul sito web. Già questa mattina gli operai stanno lavorando, con la supervisione della Polizia locale, per sistemare l’impianto – recita il testo pubblicato online. La stessa effettuerà attività di controllo con stazionamento di un’unità mobile nei giorni di maggior presenza dei giovanissimi (venerdì e sabato) mentre verrà potenziata l’illuminazione nella zona posteriore della chiesa, come ulteriore forma di deterrenza agli atti di danneggiamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Decisioni prese per mettere un freno all’intemperanza di alcuni giovani meno rispettosi delle regole e anche del buon senso che non escludono, naturalmente, quanto si sta cercando di fare con i progetti di educazione e sensibilizzazione rivolti alle scuole con l’aiuto prezioso di docenti, educatori, dirigenti scolastici. “Temi – conclude il sindaco – che vanno affrontati seriamente, senza facili strumentalizzazioni e con l’obiettivo di mettere nel giusto equilibrio la voglia di stare insieme e la serenità dei residenti”. Don Claide ha ringraziato il primo cittadino per la velocità con cui ha preso a cuore la situazione – “Bisogna trasformare quanto accaduto in un’occasione per migliorare costantemente la nostra città”

