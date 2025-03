Avezzano, Sicurezza stradale e arredo urbano: l’Amministrazione comunale progetta la realizzazione di una rotatoria all’incrocio con il “Dinopark” di Avezzano

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si arricchisce di nuovi progetti e interventi il piano dell’Amministrazione comunale Di Pangrazio in tema di sicurezza stradale coniugata all’arredo urbano per migliorare soprattutto il biglietto da visita degli ingressi cittadini – Dopo i vari interventi su Via Roma e Via XX Settembre, infatti, ora il Comune di Avezzano ha deciso di intervenire anche sull’ingresso dalla Sp Panoramica, nel suo territorio comunale, nella zona fra Via Dalla Chiesa e il “Dinopark” a nord della città. Si tratta di un intervento, ancora in fase di progettazione da parte degli uffici comunali competenti, che mira a migliorare e rendere più sicuro il deflusso del traffico in quella zona, ma anche a dare un aspetto estetico più gradevole anche a quell’ingresso cittadino – recita il testo pubblicato online. La futura presenza della rotatoria comporterà, come è facile immaginare, un adeguamento delle strade interessate, con modifica della segnaletica e realizzazione di aiuole spartitraffico che eviteranno, quindi, il verificarsi di rallentamenti, riducendo anche il rischio di incidenti – Naturalmente la rotatoria sarà dotata di verde e di arredi per un abbellimento complessivo di quel quadrante che, con la presenza del “Dinopark”, recentemente ampliato e migliorato dall’attuale Amministrazione comunale, è diventato uno dei punti maggiormente frequentati dalle famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La realizzazione della rotatoria e di tutte le infrastrutture viarie e di arredo urbano ad essa collegate, infine, andranno complessivamente a dare un aspetto nuovo alla zona interessata che, in questo modo, andrà ad integrarsi ancora di più con il resto del territorio comunale, contribuendo ad armonizzare e dare una visione di continuità, sia strutturale che estetica, della città. Come detto, a momento la rotatoria del “Dinopark” è ancora in fase di progettazione e, non appena saranno definiti tutti gli aspetti tecnici, gli uffici del Comune di Avezzano daranno il via all’iter che, in poco tempo, come è negli intendimenti dell’Amministrazione, dovranno portare alla realizzazione e inaugurazione della nuova rotatoria – viene evidenziato sul sito web.

