Avezzano, Sicurezza stradale: installati decine di dissuasori di velocità dal Comune di Avezzano su tutto il territorio. Quasi completati i lavori sulla Circonfucense

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: L’Amministrazione comunale di Avezzano fortemente e concretamente impegnata per migliorare al massimo possibile la sicurezza sulle strade comunali – precisa la nota online. Da settimane, diventate ormai mesi, il Comune di Avezzano è impegnato nella posa dei cosiddetti “Sistemi di rallentamento”, meglio noti, e apprezzati, come dissuasori di velocità. I lavori, come si diceva, sono iniziati mesi fa, fra la fine dell’anno appena passato e quello iniziato, ed hanno riguardato sia la città capoluogo che le frazioni e, soprattutto, il monitoraggio effettuato dagli uffici comunali ha portato a considerare anche strade minori e viottoli cittadini che rappresentavano potenziali punti di rischio nella circolazione urbana – Solo per citare gli ultimi interventi, parliamo dell’ultimo mese e mezzo, i lavori di installazione delle bande trasversali per la riduzione della velocità di auto e motoveicoli ha riguardato Avezzano, su strade come Via Ferrara, Via Francia, il centro, via dell’Olmetto, Via San Martino, Via Ponchielli, Via Camathias e poi diverse strade nelle frazioni di San Pelino e Antrosano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’operazione “Strade Sicure”, però, proseguirà ancora e i “dissuasori” raggiungeranno altre zone per garantire sicurezza sia all’utenza della stradale che a pedoni e ciclisti – precisa la nota online. In quest’ottica, poi, il Comune di Avezzano sta completando l’intervento sul tratto di Via Circonfucense di sua competenza – Quasi un chilometro dove si sta realizzando un tratto nuovo dell’acquedotto e, contestualmente, il rifacimento della strada e della segnaletica – si legge sul sito web ufficiale. I lavori sono quasi al termine essendo giunti, ormai, all’incrocio con Via Nuova, il che dovrebbe consentire, entro pochi giorni di chiudere il cantiere e restituire alla cittadinanza il transito, su questa importante strada, in tutta sicurezza e su un manto d’asfalto nuovo e tecnologicamente all’avanguardia – si apprende dal portale web ufficiale.

