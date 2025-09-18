Avezzano, Sicurezza urbana in città, ecco 38 nuove telecamere. La rete di videosorveglianza avrà 180 dispositivi. L’assessore Basilico: “Così l’amministrazione Di Pangrazio supporta le forze di polizia”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:E’ stata installata su via Monte Velino la prima delle 38 nuove telecamere dell’imponente e avanzato sistema di videosorveglianza della città di Avezzano – Sistema che fa del capoluogo marsicano uno dei centri più video sorvegliati della regione – Mentre i lavori di collegamento in fibra ottica sono quasi terminati, è iniziato anche il posizionamento delle telecamere – La prima, piazzata su via Monte Velino, è una telecamera a lettura targhe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Completano la lista dei nuovi dispositivi altre 4 telecamere a lettura targhe e 33 telecamere fisse di contesto – aggiunge testualmente l’articolo online. Si prevede che i lavori di posizionamento, e quindi la messa in funzione delle nuove telecamere, siano completati per fine ottobre – si apprende dalla nota stampa. A lavori conclusi la rete di videosorveglianza delle città potrà contare su 180 occhi elettronici tra lettori targhe, telecamere fisse, panoramiche e speed doom (rotanti). Il costo dell’intervento di miglioramento del software e implementazione delle rete di videosorveglianza è di 200mila euro di cui 100mila provenienti da un finanziamento del Ministero dell’Interno sulla sicurezza urbana e 100mila euro di fondi del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sala operativa di videosorveglianza urbana e telecontrollo del territorio si trova all’interno del comando della polizia locale della città. Il responsabile del servizio è il capitano Antonio Febo – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ stato quest’ultimo a individuare l’elenco dei nuovi punti da sorvegliare anche in collaborazione con le altre forze di polizia che operano sul territorio – recita il testo pubblicato online. “Sebbene la sicurezza e l’ordine pubblico siano appannaggio delle forze di polizia che fanno il loro dovere con dedizione ogni giorno per garantire i cittadini, l’amministrazione comunale di Avezzano, guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio, ha deciso di mettere in campo delle azioni di supporto”, spiega l’assessore alla Sicurezza Cinzia Basilico, “in primo luogo offrendo sostegno attraverso la polizia locale che vede gli agenti impegnati nella sicurezza stradale e anche nelle operazioni di controllo, sia ordinario che straordinario, del territorio – recita il testo pubblicato online. E in secondo luogo attraverso l’imponente e avanzata rete di videosorveglianza – si apprende dal portale web ufficiale. In più occasioni, infatti”, spiega l’assessore, “le telecamere hanno permesso di individuare i responsabili di reati compiuti in città e nelle frazioni, rivelandosi fondamentali anche in caso di incidenti stradali e per monitorare i flussi di traffico”. La centrale radio-operativa della polizia locale è attiva 24 ore al giorno ed è in grado di tenere sotto controllo le telecamere anche in assenza dell’operatore poiché dispone di particolari sistemi di allerta che riescono a notificare in tempo reale una situazione sospetta – viene evidenziato sul sito web. La rete di videosorveglianza è infine collegata a un sistema nazionale di allerta in grado di riconoscere un veicolo segnalato, e quindi sospetto, non appena fa il suo ingresso nel territorio – riporta testualmente l’articolo online.

