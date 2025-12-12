Avezzano: SIPSIA, Servizio di psicologia adolescenziale, compie 25 anni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:gio 11 dic, 2025Avezzano – 25 anni al fianco degli adolescenti per gestirne il disagio psicologico: il Sipsia di Avezzano, Servizio di Psicologia Adolescenziale, taglia un traguardo storico – aggiunge testualmente l’articolo online. La struttura, con sede in via Corradini, al numero 251, unica nel suo genere nel Centro-Sud, da un quarto di secolo accoglie e prende in carico, con terapie, sportelli d’ascolto, team multidisciplinari e iniziative sul territorio marsicano, giovani portatori dei primi sintomi di sofferenza psicologica – si legge sul sito web ufficiale. Il servizio, di cui ? attualmente responsabile la dott.ssa Antonietta Busico, avviato nel 2000 dal dott. Paolo Manfreda, ? punto di riferimento di un’ampia fascia di adolescenti e domani, venerd? 12 dicembre, celebrer? ufficialmente i 25 anni di attivit?. L’accesso alle prestazioni ? gratuito e riguarda in particolare la fascia d’et? 14-21 anni – precisa la nota online. Gli aspetti su cui interviene il Sipsia sono molteplici, tra cui: disturbi d’ansia, disturbi d’umore, comportamento alimentare, abbandono scolastico, autolesionismo, conflitti generazionali, isolamento, attacchi di panico, angoscia – si legge sul sito web ufficiale. Il Sipsia con i suoi operatori svolge un capillare lavoro all’interno delle scuole, al fine di prevenire problemi nell’et? adulta, in particolare degli Istituti superiori di Avezzano, dove ? presente con gli sportelli Ciao (centro informazione e ascolto orientamento). I punti di ascolto scolastici sono 6, attivi nei Liceo Classico ‘Torlonia’, Istituto Agrario ‘Serpieri’, Istituto Tecnico industriale ‘Majorana’, Liceo ‘B. Croce’, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ‘Galilei’, Istituto Artistico – recita il testo pubblicato online. L’azione di sensibilizzazione delle scuole, nel corso dell’anno corrente, ha riguardato 2.500 studenti – precisa il comunicato. Il Centro di psicologia adolescenziale sviluppa un’azione all’insegna dell’integrazione socio-sanitaria, tramite un lavoro di Rete con Neuropsichiatria infantile, Psichiatria del Centro salute mentale, Serd, medici di famiglia e pediatri, servizi sociali dei Comuni e Caritas diocesiana che mette a disposizione i mediatori culturali – precisa la nota online. L’attivit? negli Istituti scolastici ? incentrata su colloqui con i ragazzi, alle prese col disagio, e incontri con i docenti, al fine di valutare i casi in cui ? necessario intervenire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono oltre 140 attualmente gli adolescenti in trattamento e 80 le consulenze di ascolto e supporto di genitori – precisa il comunicato. Nel triennio 2022-2024 sono stati presi in carico 280 adolescenti, garantite 85 consulenze genitoriali e accolti 320 ragazzi agli sportelli CIAO. Il servizio si occupa inoltre delle coppie che desiderano adottare bambini – aggiunge la nota pubblicata. Il team di operatori comprende, oltre alla responsabile dott.ssa Busico, Marina Annoni, educatore sanitario, le psicologhe Valentina Gizzonio, Patrizia Romito e Marta Gallese e l’operatrice socio-sanitaria dello staff, Patrizia Ercole – “Oggi”, dichiara la responsabile dott.ssa Busico, “celebriamo i 25 anni di un cammino fatto di fatica, passione, responsabilit?. Abbiamo ancora molto da fare ma i frutti raccolti ci incoraggiano a proseguire nell’impegno di prevenire, contrastare e curare il disagio giovanile”

