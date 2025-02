Avezzano, Situazione LFoundry di Avezzano. L’Assessore Alessandro Pierleoni: «Vicenda complessa che riguarda l’azienda più grande del territorio provinciale e che deve tornare al tavolo nazionale al Mimit»

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:AVEZZANO – L’assessore comunale di Avezzano, Alessandro Pierleoni, ha partecipato, oggi, a nome dell’Amministrazione, all’assemblea pubblica indetta da sindacati ed Rsu della LFoundry impegnate in una trattativa su vari aspetti dell’organizzazione del lavoro e del futuro stesso dello stabilimento avezzanese – si apprende dalla nota stampa. «La vicenda che riguarda l’attuale momento dello stabilimento LFoundry di Avezzano deve tornare al tavolo nazionale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – esordisce l’assessore Pierleoni -, riguardando il futuro dello stabilimento più importante della zona e provinciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Serve che riprenda immediatamente il confronto fra le parti e che lo si faccia al più presto possibile – dichiara –. Il futuro di questa azienda è importante per tutti – Un confronto che deve essere portato, dopo il tavolo regionale convocato sempre a gennaio dall’assessore regionale Tiziana Magnacca, a livello più alto, ovvero al tavolo nazionale presso il Mimit. In quella sede – prosegue Pierleoni – sarà necessaria una discussione seria sulla politica industriale dei semiconduttori del Paese – si apprende dalla nota stampa. Noi, come Amministrazione comunale, siamo stati e restiamo vicini ai lavoratori della LFoundry, così come siamo sempre stati aperti e disponibili al dialogo con l’azienda – si apprende dal portale web ufficiale. Adesso, però, è arrivato il momento – conclude Pierleoni – di arrivare ad uno sbocco positivo di questa vicenda che porti alla ripresa del confronto, del lavoro, dello sviluppo e della crescita di questa rilevante realtà produttiva».

