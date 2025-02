Avezzano, Sottopasso via Don Minzoni, il sistema antiallagamento supera il test

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Questa mattina le verifiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Di Pangrazio sul posto insieme ai tecnici: “Le prove hanno dato esito positivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Altra opera importante per la sicurezza dei cittadini” AVEZZANO – Circa 7mila litri di acqua sono stati impiegati per una prova del sistema antiallagamento installato nel sottopasso di via Don Minzoni – precisa la nota online. A lavoro questa mattina gli operai del comune, impegnati insieme alla ditta che ha realizzato l’opera voluta dall’amministrazione comunale – si apprende dalla nota stampa. Le verifiche si sono svolte sotto l’occhio vigile del Sindaco Giovanni Di Pangrazio – aggiunge testualmente l’articolo online. Entrando nella vasca dove sono situate le idrovore (pompe trifasi gemellari), l’acqua viene spinta dal sistema di svuotamento in una fuoriuscita su strada in via Pagani (in caso di mancanza di corrente, scatta il sostegno di un gruppo elettrogeno). In questo modo, si evita l’accumulo dell’acqua piovana nel sottopasso e l’allagamento – La prova ha dato esito positivo: il sistema funziona correttamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tuttavia, da Palazzo di Città, si invita a prestare sempre attenzione ai semafori che ora sono posti in luogo più visibile e che scattano in caso di fenomeni anomali – precisa il comunicato. “Puntiamo sempre sulla sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo completato già da tempo i lavori antisismici sui ponti – precisa il comunicato. Erano opere che la città attendeva da quarant’anni – così il Sindaco Di Pangrazio sulle prove di questa mattina – Insieme agli interventi strutturali, abbiamo voluto inserire un nuovo sistema di antiallagamento per precipitazioni particolarmente intense che sono sempre più frequenti – aggiunge la nota pubblicata. Ci auguriamo a questo punto, che anche RFI, avendo già assicurato la staticità del ponte, si possa occupare del restyling estetico del tratto di propria competenza”.

