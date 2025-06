Avezzano, Sport, turismo, promozione territoriale e tanta elettricità: Avezzano sul tetto d’Europa con i Campionati Europei Gravel 2025

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Riunione tecnica e operativa in Comune con il Comitato organizzatore, presieduto da Luigi Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. L’assessore Di Stefano: “Avremo l’onore di ospitare in città una grande manifestazione sportiva: un grazie alla Regione, alla FCI e all’Unione Europea di Ciclismo”. Torna a riaccendersi di passione e professionalità il legame forte e gentile che unisce il territorio avezzanese alle due ruote, grazie al prossimo imprendibile appuntamento dei Campionati Europei Gravel, che si terranno in città il 21 settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Avezzano è stata scelta come terra dello sport dal Comitato Direttivo dell’UEC (Unione Europea di Ciclismo) a seguito di numerosi sopralluoghi e di un lungo lavoro di organizzazione, che ha visto coinvolte sul campo l’amministrazione comunale, la struttura tecnica dell’Ente e la Regione Abruzzo – “La nostra città – spiega l’assessore allo sport Pierluigi Di Stefano – ospiterà un evento senza paragoni, dopo essere stata scelta l’anno scorso come tappa per il Giro d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Il nostro è un territorio già rodato sotto questo punto di vista, pronto ad affrontare le sfide dei grandi eventi – La nostra candidatura è stata premiata”. In autunno, arriveranno in città oltre 1.500 atleti, accompagnati dai loro tecnici e centinaia di amatori provenienti da tutto il continente – si apprende dalla nota stampa. A capo della macchina operativa, ci sono l’UEC e la Federazione Ciclistica Italiana – Le caratteristiche di Avezzano che hanno convinto il Comitato organizzatore, così come specificato anche sui suoi canali ufficiali, sono state “la qualità del territorio, la capacità organizzativa e l’interesse crescente per una disciplina che unisce agonismo e partecipazione popolare”. Il Comitato, qualche giorno fa, è stato ricevuto nel Palazzo comunale dal sindaco Giovanni Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. “Un ringraziamento va alla Regione e, in particolare, all’assessore allo sport Mario Quaglieri per il supporto dimostrato nei confronti della nostra città, che si prepara a vivere una stagione di livello – Non si tratterà solo di un evento sportivo, ma rappresenterà una vetrina turistica e promozionale di tutto rispetto per il nostro territorio, che diventerà meta di atleti e squadre provenienti da tutta Europa”, conclude Di Stefano – All’incontro hanno partecipato anche il consigliere comunale Nello Simonelli, il dirigente del Settore, Roberto Laurenzi, e gli esperti di ciclismo Cristiano Taccone, Stefano Rossi Rossi e Stefano Meco, scelti come supporto esterno ai fini organizzativi della manifestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con quest’assegnazione, l’Abruzzo si conferma come una delle aree geografiche italiane più attive e attrattive in ambito organizzativo, dopo aver ospitato diverse tappe del Giro d’Italia e dopo aver contribuito alla rinascita del Giro d’Abruzzo”, afferma il presidente del Comitato organizzatore, Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. È stato, infine, il presidente della FCI, Cordiano Dagnoni, a mettere i puntini sulle i: “Ho un ricordo personale che mi lega alla terra d’Avezzano, che fu sede dei campionati militari strada e pista ai quali partecipai nel 1984. Questo appuntamento è parte di un percorso che porterà agli Europei strada del 2029. Territori come l’Abruzzo rendono un grande servizio a tutto il movimento ciclistico internazionale, dimostrando il valore di questo sport nella promozione turistica”.

