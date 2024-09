Avezzano, Stadio dei Marsi-Cimarra, la Prefettura dice ufficialmente sì: il campo da calcio sarà intitolato all’amatissima gloria biancoverde

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Giunta comunale di Avezzano, a febbraio scorso, approvò la proposta di intitolazione della struttura sportiva alla memoria di Sandro Cimarra, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, degli amici di una vita e dei tifosi a giugno dello scorso anno – recita il testo pubblicato online. La notizia tanto attesa da familiari, amici, tifosi e cittadini è finalmente arrivata: lo Stadio dei Marsi sarà intitolato a Sandro Cimarra – viene evidenziato sul sito web. È il sindaco della città di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, a rendere nota l’autorizzazione rilasciata ufficialmente dalla Prefettura dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “Siamo felici per il risultato raggiunto – – afferma il primo cittadino – Ringrazio i familiari, i tifosi e i tanti cittadini, fra cui i componenti dell’Associazione culturale Piazza Cavour, che hanno promosso questa iniziativa – Ho seguito personalmente l’iter, interloquendo con gli organi preposti, dalla Deputazione di Storia Patria alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio – Ho sentito un paio di giorni il viceprefetto, la dottoressa Maria Cristina Di Stefano, che ha coordinato tutta la procedura e che mi garantito che avrebbe firmato l’atto – recita il testo pubblicato online. Da poche ore, abbiamo la comunicazione ufficiale”. “Un’emozione unica, che, in queste ore, ha pervaso chi lo conosceva e chi gli voleva bene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – dichiara l’assessore allo Sport, Pierluigi Di Stefano – Indimenticabili e imperdibili i valori sportivi ed umani che Sandro era in grado di trasmettere, soprattutto ai più giovani – precisa il comunicato. Tutti gli enti interessati hanno dato parere positivo alla nostra richiesta, che è nata, lo ricordo, dal cuore”. La delibera sull’intitolazione dello stadio comunale a Cimarra venne approvata all’unanimità dal consiglio comunale dell’8 marzo scorso e salutata, in quell’occasione, con un grande applauso di pubblico – recita il testo pubblicato online. Il sindaco, allora, lo promise dinanzi a tutti i presenti, che avrebbe fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per concretizzare quel sogno comune – si apprende dalla nota stampa. Quel momento è arrivato – riporta testualmente l’articolo online. “Oggi – conclude il consigliere comunale Lucio Mercogliano – diamo finalmente un seguito reale al sentimento di tutti: lo Stadio dei Marsi può essere intitolato alla bandiera biancoverde – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un saluto affettuoso lo voglio rivolgere a tutti i familiari e, in particolare, alla figlia di Sandro, Alessandra, che ha saputo fornire in questi mesi tutto il materiale documentario sul papà, per sostenere con ancora più forza la richiesta – si legge sul sito web ufficiale. Ha vinto il volere popolare: Cimarra non solo è stato un riconosciuto talento sportivo, ma anche e soprattutto un campione di empatia con il prossimo – riporta testualmente l’articolo online. La storica bandiera dell’Avezzano Calcio continuerà a “parlare” alle future generazioni, grazie al suo nome impresso sul nostro “tempio” del pallone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con Sandrokan abbiamo vissuto le pagine più belle ed emozionanti della storia dell’Avezzano Calcio”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/