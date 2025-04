Avezzano, Stadio “Dei Marsi – Cimarra”: partiti i lavori disposti dall’Amministrazione comunale nei bagni e ad altri servizi. Sarà migliorata la fruibilità della struttura dalle persone con disabilità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Sono iniziati prima di Pasqua e stano andando avanti secondo programma, ijla ori di adeguamento e riqualificazione dello Stadio “Dei Marsi – Cimarra” della città. Lavori che interessano, principalmente, i servizi igienico-sanitari per il pubblico che saranno interamente rinnovati e adeguati ai nuovi standard e normative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I lavori allo stadio, come si ricorderà, erano suddivisi in 2 lotti funzionali – precisa la nota online. Il lotto numero 2, che prevedeva i lavori alla centrale termica, è stato concluso già dal mese di dicembre 2024. Ora, invece, è stato dato inizio ai lavori previsti nel lotto numero 1, ovvero lavori edili che riguardano la manutenzione straordinaria dei bagni per gli spettatori, che riguarderanno uno la volta tutti i servizi dell’impianto – aggiunge testualmente l’articolo online. Al momento è in corso, in via di ultimazione, la realizzazione il bagno per persone disabili – aggiunge la nota pubblicata. La prosecuzione dei lavori, peraltro, prevede anche la realizzazione di una struttura coperta per gli spettatori disabili ai quali è stata rivolta una maggiore attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine, nello stadio si procederà alla completa sostituzione della recinzione del campo da gioco e questo per ripristinare una visione ottimale della partita – si legge sul sito web ufficiale. I lavori dovrebbero essere portati a compimento entro qualche settimana e ciò consentirà di restituire alla città e alla squadra di calcio cittadina un impianto non solo a norma e funzionale, ma accogliente e al passo coi tempi.

