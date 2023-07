Avezzano, Strade, via Marruvio si rifà il look

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Viabilità, approvati dalla giunta comunale di Avezzano i lavori di manutenzione straordinaria di via Marruvio che partiranno a stretto giro – recita il testo pubblicato online. Il comune ha affidato il restyling della strada del centro città alla ditta Limaco che metterà mano alla risistemazione del manto stradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Prevista anche la ripiantumazione degli alberi – precisa la nota online. Continua l’attività di riqualificazione delle strade della città che sta interessando sia arterie di collegamento con le frazioni – nella scorsa settimana sono stati consegnati i lavori di via Nuova – sia le zone del centro – Già nella prossima settimana gli operai inizieranno al lavorare per la realizzazione del nuovo manto stradale –

