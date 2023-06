Avezzano, Straordinario successo di “Avezzano Città della Cultura in Movimento” e della “Stracittadina: sold out in tutti gli eventi. Si replica con la manifestazione di danza “Tubilaria” e l’evento “Notte prima degli esami”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’estate di Avezzano entra subito nel vivo e lo fa registrando un significativo successo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il fine settimana appena trascorso, infatti, è stato caratterizzato dal tutto esaurito che ha fatto registrare la manifestazione “Avezzano Città della Cultura in Movimento”, evento organizzato dalla Asd Stracittadina di Avezzano con il supporto di Comune e Regione e di molti sponsor. 1000 partecipanti che con i loro accompagnatori hanno portato in città almeno 3.000 persone, visitatori da tutto l’Abruzzo per la “Stracittadina”, ma anche gli eventi collaterali di sport, cultura, ambiente e solidarietà, hanno fatto registrare il “tutto pieno” dalle visite guidate ai Cunicoli di Claudio e all’Incile, alla mostra di Marsarte, nonché le iniziative di scherma e padel, fino alla sfilata di auto d’epoca, al concerto di chiusura di Annalisa Minetti – aggiunge la nota pubblicata. La competizione era valevole come “Trofeo Nazionale Libertas” ed ha avuto le congratulazioni della “Podistica e Solidarietà” di Roma, che si occupa di persone colpite da Sla – si apprende dal portale web ufficiale. Tutto il ricavato della manifestazione è stato donato alla Lilt, alla quale la stessa Asd Stracittadina di Avezzano ha donato 500 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. A garantire anche l’ordine nella circolazione cittadina, durante lo svolgimento della “Stracittadina” ben 24 volontari della Asd omonima, diretta da Antonella di Carlo – aggiunge testualmente l’articolo online. «Si è trattato di un evento unico per Avezzano – ha commentato il consigliere Carmine Silvagni – Grazie al contributo del Comune, della Regione, di tanti sponsor e della collaborazione concreta e fattiva dell’ing. Berardino Pierleoni, è stato possibile portare a compimento con successo questa manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un evento che sarà replicato e reso ancora più grande il prossimo anno – ha concluso Silvagni -, anche sulla scorta dei tantissimi messaggi di complimenti e di incoraggiamento per il futuro ricevuti dai cittadini e dagli esercenti del centro città in particolar modo». Avezzano, quindi, si appresta a vivere altri due giorni di cultura e magia con la manifestazione di danza, tango principalmente, “Le notti di Tubilaria”, evento organizzato da Confcommercio, Cna, Confesercenti e Confartigianato, con il supporto del Comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Questa mattina l’iniziativa che vedrà presenti tutte le scuole di danza della città, è stata presentata nella sede di Confcommercio – riporta testualmente l’articolo online. Presentazione alla quale è intervenuto il Sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio – aggiunge testualmente l’articolo online. «Queste manifestazioni fanno bene alla città, ai cittadini, alla vivibilità di Avezzano e, soprattutto, concorrono a smentire coloro che si ostinano a parlare male della propria città. Il fine settimana appena trascorso ha mostrato un’Avezzano viva, entusiasta, serena a con tanta voglia di divertirsi, con migliaia di persone e tante famiglie in centro che hanno partecipato agli eventi legati alla “Stracittadina – si apprende dal portale web ufficiale. Un successo enorme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono certo che la stessa cosa avverrà per Tubilaria” e anche per la serata di domani, dedicata ai ragazzi che dovranno affrontare la maturità, “Notte prima degli esami”, sempre in Piazza Risorgimento – Avezzano è una città sicura e viva e dobbiamo lavorare tutti insieme, con amministrazioni cittadini e imprese, per far sì che la città cresca sempre più anche sul fronte degli eventi estivi”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/