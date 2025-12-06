Avezzano, Stretta in città sulla vendita di alcolici e superalcolici dopo le 21, Di Pangrazio firma oggi l’ordinanza: scatterà l’otto dicembre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:L’ordinanza di divieto della vendita di alcolici e superalcolici non riguarderà ristoranti, bar, i relativi dehors e le strutture ricettive – si apprende dalla nota stampa. Multe fino a 5 mila euro per chi trasgredisce – Dall’otto dicembre, primo giorno di festività natalizie per eccellenza fino al 7 gennaio 2026, giorno che segue la ricorrenza dell’Epifania: questo è il lasso di tempo individuato dall’Amministrazione comunale di Avezzano per l’efficacia della nuova ordinanza, annunciata già nei giorni scorsi e firmata oggi stesso dal primo cittadino Giovanni Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. Il testo dispone il divieto temporaneo di vendita al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21 di ogni giorno fino alle ore 6 del mattino successivo – riporta testualmente l’articolo online. Il provvedimento, che impone un’efficace stretta alla distribuzione e al consumo di bevande alcoliche soprattutto in pieno centro, coinvolge, come recita lo stesso testo dell’ordinanza, “i soli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le attività che operano per il tramite di distributori automatici”. “Vogliamo un Natale sereno, spensierato, da vivere in famiglia e in compagnia della nostra comitiva di amici più cari – – afferma il sindaco – Per questo, ho trovato giusto irrigidire un aspetto a tratti anche pericoloso e rischioso soprattutto per i nostri giovani, proteggendo la loro salute e aumentando la sicurezza delle persone nelle ore serali e notturne, con gli strumenti legislativi che sono in mio possesso – In questi giorni di festa e di eventi attrattivi, aumenterà di certo la concentrazione di residenti e passanti: la misura adottata è ovviamente a scopo preventivo; si punta, cioè, a spegnere sul nascere possibili situazioni di schiamazzi notturni, tensioni o episodi di conflittualità. La città deve essere vissuta da tutti allo stesso modo e con le stesse modalità”. L’ordinanza mira anche ad eliminare l’eventuale abbandono di rifiuti e bottiglie di vetro – recita il testo pubblicato online. La limitazione della vendita di alcolici e superalcolici riguarderà il centro cittadino e, quindi, tutta l’area del quadrilatero delimitato da Via Roma, Via Monte Velino, Via Montello e Via XX Settembre, con l’inclusione di queste stesse arterie stradali nella perimetrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si ricorda che il non rispetto dell’ordinanza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, che prevede il pagamento di una somma tra i 500 e i 5 mila euro – recita il testo pubblicato online.

