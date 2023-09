Avezzano, successo in Piazza per Lucilla, rimandato appuntamento con Sgarbi

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Lucilla, la famosa Fatina del Sole, star del web seguitissima dai bambini, incanta Piazza Risorgimento e riempie il centro città di famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ieri, la Fatina del Sole ha cantato e ballato davanti ad uno scenario coloratissimo – riporta testualmente l’articolo online. Così, il centro del capoluogo marsicano ha replicato il successo di presenze delle ultime manifestazioni ma con un pubblico decisamente diverso – aggiunge testualmente l’articolo online. Lasciati da parte i galà cavallereschi, la settimana marsicana, le manifestazioni podistiche ed i concerti per ragazzi, il sipario si è alzato su ‘Avezzano Bimbi’, manifestazione lanciata dall’amministrazione comunale con la regia del direttore artistico Donato Neri e fortemente voluta dalla consigliera Federica Collalto – Il concerto di Lucilla, per la prima volta ad Avezzano, è stato preceduto da altri appuntamenti interessanti come quelli dedicati alla realtà virtuale e ai contenuti formativi tenuti dalla Croce Rossa che ha proposto un corso specifico per imparare le tecniche base di disostruzione delle vie aree e di primo soccorso pediatrico – recita il testo pubblicato online. Ma Avezzano bimbi non termina con il concerto di ieri: in calendario ci sono altri 6 giorni di appuntamenti all’insegna del gioco e del divertimento – Tempi più lunghi, invece, per l’appuntamento con Vittorio Sgarbi previsto originariamente per domani – aggiunge la nota pubblicata. Il sottosegretario sarà ad Avezzano anche quest’anno – fanno sapere dal comune – per parlare di arte con una lectio magistralis dedicata a “Scoperte e rivelazioni”, ma non il 2 settembre bensì in una data da aggiornare, presumibilmente entro la fine del mese – si apprende dalla nota stampa. .

