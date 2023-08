Avezzano, Sul palco insieme all’artista salgono gli studenti della Fermi e rappano Dante Alighieri

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Continuano con grande successo gli appuntamenti dell’estate di Avezzano che da dieci giorni riempie il centro cittadino come accadeva da tanti anni – aggiunge la nota pubblicata. Dopo il boom di energia del Wonder Summer Festival, ieri sera piazza Risorgimento era gremita in occasione del concerto del rapper napoletano, Clementino – L’evento, finanziato dal Comune di Avezzano e inserito nel contest della Settimana Marsicana curata dalla Pro Loco, ha richiamato oltre quindicimila persone che hanno cantato e ballato insieme all’artista e alla sua band regalando una serata unica – si legge sul sito web ufficiale. Canta, salta, cammina tra la folla, si ferma a fare foto – aggiunge testualmente l’articolo online. Clementino è un tornado di energia che travolge il pubblico di Piazza Risorgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. I più noti successi, da Cos Cos Cos a O’ vient, Oracolo del Sud, Ienawhite, Mare di Notte e poi un momento emozionante quando sul palco salgono gli studenti dell’istituto Compresivo Mazzini-Fermi: un’improvvisazione scelta proprio dall’artista che ha deciso di farli cantare insieme a lui la versione rap di “Tanto gentile e Tanto onesta pare”. “Avezzano così non la si vedeva da anni”, ha commentato il sindaco della Città, Giovanni Di Pangrazio, “Migliaia di persone nelle strade centrali della nostra Città e nel concerto della piazza più grande d’Abruzzo – Avezzano, che d’inverno offre stagioni culturali di prosa e musica al top in Abruzzo, comincia ad essere attrattiva, anche d’estate, con numeri tra i più altri in Abruzzo per gli eventi”. Nella seconda parte del concerto, la versione rap dei classici rock, la poesia dedicata alla sua terra e una commovente esibizione di Don Raffaè di Fabrizio De Andrè. Sul finale, l’artista mostra al pubblico la sciarpa dell’Avezzano calcio raccogliendo l’ovazione dell’intera piazza – “Un grande successo”, le dichiarazioni dell’assessore Pierluigi Di Stefano, “frutto anche del tanto lavoro e dell’impegno che abbiamo investito nella produzione del cartellone di eventi estivi, #ViviAvezzano e della collaborazione con realtà importanti, come in questo caso la Pro Loco – riporta testualmente l’articolo online. Gli appuntamenti non sono terminati: mercoledì 9 agosto, la seconda notte bianca, sabato 12 recuperiamo l’esibizione del cantante Wax, poi ancora Cisco Live, Cavalli sotto le stelle, Avezzano Bimbi – C’è ancora da vivere nell’estate di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Viviamola insieme come ieri”.

