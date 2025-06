Avezzano, Taglio del nastro per un nuovo gioiello dell’impiantistica sportiva

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Giovedì 19 inaugurazione del nuovo campo da hockey su prato con certificazione per eventi internazionali Continua l’azione dell’amministrazione comunale per l’impiantistica sportiva: giovedì 19, alle ore 16, sarà inaugurato ufficialmente il nuovo campo da Hockey. Il taglio del nastro da parte del sindaco Giovanni Di Pangrazio e delle più alte autorità federali aprirà le porte di una struttura davvero all’avanguardia: l’unica in Abruzzo che può ospitare eventi internazionali – aggiunge la nota pubblicata. Dopo mesi di lavori è stato realizzato il campo in erba sintetica sintetico di ultima generazione, conforme agli standard FIH (International Hockey Federation) ma non solo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’impianto, infatti, è dotato di torri faro per competizioni in notturna, potenzialmente adatte ad un livello di illuminamento pari a 500 lux, ed anche tribune per ospitare fino a 320 spettatori, servizi igienici per il pubblico nonché di un moderno impianto di irrigazione a pioggia, fondamentale per i campi in erba sintetica omologati a livello internazionale – L’irrigazione consente di mantenere una superficie veloce e uniforme, ottimizzando le prestazioni di gioco, la scorrevolezza della pallina e la sicurezza degli atleti.” Una realtà, insomma, capace di venire incontro alle esigenze degli appassionati il cui numero sta aumentando nel territorio, tanto che sono 4 le squadre in città. L’investimento, utilizzato per realizzare il Progetto elaborato dall’Architetto Elisabetta Gualtieri, è di circa 740 mila euro e deriva da “Sport e salute spa”. Al Contempo l’amministrazione sta lavorando anche alla riorganizzazione degli spazi parcheggio: il comune punta a utilizzare un terreno contiguo agli stadi per destinarlo proprio alle auto, e ragiona su nuova viabilità adatta soprattutto all’intervento dei mezzi di soccorso Insomma, il nuovo campo da hockey su prato di Avezzano è pronto per accogliere competizioni di alto livello e si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione dell’impiantistica sportiva, in linea con gli interventi realizzati nello stadio del rugby. Unica parte da completare quella degli spogliatoi, aspetto ai quali il comune sta lavorando di concerto con la federazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E gli amministratori già pensano agli eventi sportivi che una struttura nuova può ospitare – Questa settimana fa l’assessore allo sport Pierluigi Di Stefano aveva accompagnato i referenti della Federazione Italiana Hockey (FIH) per un sopralluogo tecnico – riporta testualmente l’articolo online. Era intervenuto direttamente il Presidente Sergio Mignardi, con il Vicepresidente Carlo Corsi – aggiunge la nota pubblicata. In quella circostanza Mignardi, che sarà ad Avezzano per l’inaugurazione di giovedì, aveva dichiarato: “Dopo anni di impegno possiamo finalmente guardare al futuro con entusiasmo – aggiunge testualmente l’articolo online. La Federazione continuerà a supportare Avezzano, che, grazie alla sua posizione strategica, ha il potenziale per diventare un punto di riferimento per l’hockey su prato – Questa bellissima struttura è adatta non solo per i campionati nazionali, ma anche per eventi internazionali – aggiunge la nota pubblicata. Sarebbe splendido ospitare qui i Campionati Europei di hockey su prato – riporta testualmente l’articolo online. In alcuni paesi, come l’Olanda, l’hockey è lo sport nazionale, seguito con passione, e auspico che anche in Italia possa crescere sempre di più”. L’Assessore allo Sport, oltre ad invitare tutti all’inaugurazione, sottolinea l’importanza di questo impianto per la città: “Offrirà uno spazio di qualità agli atleti – dice di Stefano – stimolerà la crescita di questa disciplina e aprirà la strada a eventi sportivi di livello assoluto – riporta testualmente l’articolo online. Le associazioni della città potranno portare qui appassionati di tutte le età; anche i bambini che possono imparare ad amare questo sport. Per quanto riguarda il lavoro dell’amministrazione relativamente allo sport, basta guardare le foto di questa area prima dei nostri interventi e la bellezza dello scenario attuale”

