Avezzano, Tana per il cibo: al Castello Orsini arriva il laboratorio dell’alimentazione “Cibo libera tutti”, organizzato dal Reparto di Pediatria e dall’Amministrazione comunale

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’amministratrice Federica Collalto: “Un evento di grande valore, patrocinato dal nostro Comune, dalla Asl e organizzato in collaborazione con il progetto “Scuola in Ospedale”. Il format di successo “Avezzano Bimbi” non si identifica solo nel gioco e nello svago, ma anche nella formazione per tutta la famiglia”. Il cibo? Il miglior amico del nostro corpo e il miglior alleato della nostra mente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo sarà il concetto di fondo che andrà ad inspirare tutta l’architettura del prossimo appuntamento targato “Avezzano Bimbi 2025”, elaborato grazie al patrocinio del Comune e dell’Azienda Sanitaria Locale numero 1. Il prossimo 14 maggio, dalle ore 9 e 30 del mattino, il Castello Orsini della città si trasformerà in un grande e colorato “laboratorio della salute”, in cui i bambini e i ragazzi, con la guida di personale esperto sanitario, potranno toccare con mano e conoscere tutti i benefici di una nutrizione sana, equilibrata e controllata – viene evidenziato sul sito web. Le coordinate dell’evento organizzato dall’amministrazione assieme al Reparto di Pediatria dell’Ospedale civile sono presto dette e le spiega il consigliere comunale Federica Collalto: “L’iniziativa, che sarà molto dinamica e adatta ad un pubblico di bambini, sarà tutta dedicata alla scoperta delle buone pratiche alimentari, con l’obiettivo principale di promuovere, nel contesto scolastico e familiare, la salute, il benessere e la consapevolezza a tavola – Entro la cornice del format “Avezzano Bimbi”, il 14 maggio organizzeremo e metteremo in campo attività coinvolgenti e momenti di confronto, con la presenza di specialisti della nutrizione”. L’organizzazione dell’evento si è basata anche sul contributo del progetto “Scuola in Ospedale”. “La Pediatria di Avezzano – dichiara la primaria del Reparto avezzanese, la dottoressa Gianna Tollis – vuole essere presente fortemente sul territorio, con efficacia e concretezza – Credo, infatti, che il concetto di buona salute passi necessariamente anche attraverso la pratica di una buona educazione, in questo caso alimentare – Il medico lavora sull’acuto, è vero, e questo lo facciamo nei reparti, ma deve operare bene anche sulla prevenzione, che si fa invece sul territorio – La collaborazione con il progetto “Scuola in Ospedale” e la sinergia con la Direzione sanitaria diventano indispensabili per il percorso di salute della popolazione pediatrica Marsicana che stiamo monitorando e portando avanti”. I bambini, infatti, secondo gli ultimi rapporti e dati scientifici, hanno bisogno di pochi e semplici ingredienti per la loro dieta quotidiana: la varietà, il bilanciamento energetico e la regolarità dei pasti – precisa il comunicato. “Cercheremo di catalizzare l’attenzione su quanto un’alimentazione sana possa cambiare in meglio la nostra vita – viene evidenziato sul sito web. Per i più piccoli, diventa fondamentale, inoltre, il buon esempio dato dai più grandi: i genitori e i familiari possono avere un ruolo centrale ed attivo nell’educazione alimentare dei bambini – precisa la nota online. Infine, lo stare seduti tutti assieme a tavola, condividendo il pranzo o la cena, diventa un momento importate per la serenità dei ragazzi – precisa il comunicato. Il 14 maggio, con gli esperti, parleremo anche di questo: dell’interazione sociale che si promuove durante il pasto in famiglia”. Sono state invitate a partecipare alla manifestazione, tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/