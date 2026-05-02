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Politica

Avezzano: tavola rotonda sulla vocazioni e sviluppo della città con Lega e ospiti illustri

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Lega Avezzano: il futuro della città in tavola rotonda il 4 maggio

La Lega Avezzano ha organizzato per lunedì 4 maggio, alle ore 18, una tavola rotonda intitolata “La Lega, partito del territorio: vocazioni e sviluppo di Avezzano verso il 2031”. L’evento si terrà presso la sede elettorale in via Garibaldi 80 e sarà l’occasione per presentare i candidati alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Alla tavola rotonda parteciperanno diversi esponenti politici, tra cui il Sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo, l’onorevole Alberto Bagnai, il vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, il coordinatore regionale del Carroccio Vincenzo D’Incecco, il consigliere regionale Carla Mannetti e il sindaco di Avezzano uscente e ricandidato Gianni Di Pangrazio.

Saranno presentati i 24 candidati del partito alle elezioni amministrative di maggio. Tra gli altri intervenuti ci saranno il coordinatore marsicano e consigliere provinciale Andrea Longo, il coordinatore cittadino Lega Avezzano Jacopo Angelini e il Capogruppo al Comune, Antonio Del Boccio.

L’incontro si presenta come un’opportunità per discutere del futuro di Avezzano e delle prospettive di sviluppo del territorio. La presenza di autorevoli personalità politiche promette un dibattito costruttivo e di grande interesse per la comunità avezzanese.

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