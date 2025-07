Avezzano, Teatro dei Marsi “empowerment”: si compone il mosaico della nuova Stagione di Prosa 2025/26

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Di Berardino: “Con il direttore artistico Patrizio Maria D’Artista e con i componenti dell’Ufficio Teatro, tutti riconfermati, si lavora alla prossima stagione”. D’Artista: “Sarà una grande stagione di prosa che vi sorprenderà. Abbiamo intercettato grandi compagnie nazionali e grandi nomi, senza trascurare il territorio”. Una stagione artistica già in avanzata fase di costruzione ed una campagna abbonamenti che, quest’anno, partirà in netto anticipo, già dal 1 settembre 2025. Il Comune di Avezzano è già in fibrillazione per la composizione della nuova Stagione di Prosa 2025/26, nel gioiello culturale del Teatro dei Marsi: sarà un caleidoscopio di novità. 10, in totale, gli spettacoli che andranno a comporre il cartellone artistico, connotati da un’equilibrata miscela fra proposte di calibro nazionale e prodotti culturali vicini al territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Afferma il vicesindaco Domenico Di Bernardino: “In perfetta sintonia con il sindaco Di Pangrazio, abbiamo rinnovato e perfezionato la macchina della cultura per la stagione 2025/26, affidando di nuovo la direzione artistica all’abruzzese con origini marsicane Patrizio Maria D’Artista, che ha saputo creare un funzionale trait d’union con le proposte artistiche dei Teatri delle aree interne di Tagliacozzo e Sulmona – si legge sul sito web ufficiale. “Questa stagione nasce con l’intento di esplorare ciò che si cela dietro le apparenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al centro del nostro percorso teatrale ci sono le maschere – quelle che indossiamo per proteggerci, per adattarci, per nasconderci o, paradossalmente, per mostrarci – aggiunge la nota pubblicata. Racconteremo delle tensioni del nostro tempo: il potere, la giustizia, il pregiudizio, la paura dell’altro – recita il testo pubblicato online. Ma non lo faremo con la retorica, lo faremo attraverso la leggerezza del paradosso, l’ironia che graffia, l’emozione che arriva inaspettata – ” queste le parole di D’Artista – Tutta l’amministrazione comunale, inoltre, ringrazia i componenti dell’Ufficio Teatro: lo scorso anno hanno saputo lavorare bene, in sinergia con la direzione artistica”. Secondo il bilancio della passata stagione, la gestione diretta della “Prosa” ha fatto ottenere risultati positivi, contribuendo a promuovere l’arte e la cultura tra i cittadini e i turisti con un ottimo riscontro di pubblico, sia in relazione agli abbonamenti che ai biglietti venduti – Inoltre, è stata valorizzata anche l’offerta culturale del territorio, grazie all’inserimento nella passata stagione di due spettacoli di compagnie di professionisti del luogo – recita il testo pubblicato online. “L’incasso annuo è stato di circa 90 mila euro – conferma il direttore artistico – un risultato destinato a crescere che testimonia non solo la vitalità della nostra proposta culturale, ma soprattutto la straordinaria risposta del pubblico di Avezzano e della Marsica – Un territorio che dimostra, con entusiasmo e partecipazione, di credere profondamente nel valore del teatro e della cultura – si apprende dal portale web ufficiale. ” “In questo viaggio abbiamo coinvolto grandi artisti e compagnie di rilievo nazionale, ma anche dato spazio alle realtà del territorio, perché crediamo in un teatro che sia al tempo stesso specchio e voce della comunità”. In più, – conclude D’Artista – “la sperimentazione dello spettacolo della domenica pomeriggio delle ore 18:00 ha avuto un ottimo riscontro – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo per il 2026 è tagliare il traguardo dei 500 abbonamenti”. Riconfermati nella “famiglia culturale” dell’Ufficio Teatro il dottor Angelo Petroni, il professor Luca Di Nicola, la professoressa Gabriella Martignetti e la cantante professionista di opera lirica Donata D’Annunzio Lombardi – aggiunge la nota pubblicata. “La politica deve accompagnare gli sviluppi artistici e i progetti di questo tenore, dando sostegno, voce e libertà d’espressione ai talenti – aggiunge la nota pubblicata. – afferma infine il vicesindaco – Per la prossima stagione prevediamo anche l’attivazione di partnership importanti con organi d’informazione e radio: cercheremo inoltre di far amalgamare sempre di più la proposta di prosa del nostro teatro con la proposta di musica di Harmonia Novissima, creando un prodotto d’arte e d’eccellenza per tutti i gusti e i palati – aggiunge la nota pubblicata. Anche per il prossimo anno, il Teatro dei Marsi continuerà ad avere le porte aperte per i giovani: i ragazzi saranno sempre i benvenuti, con il ritorno del Festival teatrale delle scuole e con una campagna abbonamenti super scontata – si legge sul sito web ufficiale. Investiremo ancora sul futuro – conclude il vicesindaco – Prepariamoci all’empowerment del nostro Teatro, che diventerà 3.0”.

