Avezzano, Tennis Team Avezzano con il patrocinio del Comune di Avezzano

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:“Festa del Mattoncino” – Sport, creatività e divertimento per tutte le etàSabato 21 giugno 2025, dalle ore 15:30 alle 19:30 – Tennis Team Avezzano Il Tennis Team Avezzano, con il patrocinio del Comune di Avezzano, organizza sabato 21 giugno la “Festa del Mattoncino”, un pomeriggio all’insegna dello sport, della creatività e del divertimento, pensato per bambini, famiglie e appassionati di ogni età. L’evento prevede tre grandi aree di gioco interattivo, con turni da 180 partecipanti, dedicate alle costruzioni con i mattoncini più amati del mondo – Inoltre, i sette campi da tennis e padel del centro sportivo saranno a disposizione del pubblico per prove gratuite seguite dai maestri federali della struttura – si legge sul sito web ufficiale. Per l’intera durata dell’evento, grazie alla collaborazione con SCAV, il servizio di trasporto urbano sarà gratuito sulle linee 1 e 5, garantendo collegamenti diretti e comodi verso il centro sportivo – recita il testo pubblicato online. Dichiarazione del Presidente del Tennis Team Avezzano, Raffaele Tomassetti:«Siamo lieti e orgogliosi di ospitare per la prima volta in Abruzzo un evento capace di unire sport, gioco e intrattenimento in un contesto inclusivo e innovativo – riporta testualmente l’articolo online. La “Festa del Mattoncino” rappresenta un’occasione unica per valorizzare il nostro territorio e rafforzare il legame tra la nostra realtà sportiva e la comunità. Questo appuntamento si inserisce in un percorso di crescita continua, sostenuto da investimenti sul nostro impianto e da un impegno quotidiano a favore dello sport e del benessere». L’iniziativa è aperta a tutti e si propone come un momento di aggregazione e condivisione, dove ogni “pezzo” trova il suo posto – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/