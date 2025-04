Avezzano, Termina la stagione di prosa del teatro dei Marsi, dopo mesi di successi e rinnovata partecipazione di pubblico

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Stagione di prosa 2024/2025 del Teatro dei Marsi, organizzata dal Comune di Avezzano con la direzione artistica di Patrizio Maria D’Artista, è terminata domenica 13 aprile con un omaggio al territorio con lo spettacolo Bestie Uomini e Dee, di Stefania Evandro con la regia di Antonio Silvagni; il Teatro Lanciavicchio ha trasportato il pubblico in un viaggio all’interno del patrimonio mitologico dell’Abruzzo arcaico tra leggende e miti – Una chiusura all’insegna della riflessione, che ha posto l’accento sull’importanza del Teatro quale luogo fondamentale per riscoprirsi comunità e vivere un largo spettro di emozioni; la Stagione di Prosa 2024/2025 studiata per arricchire, emozionare e valorizzare il patrimonio culturale attraverso una programmazione capace di promuovere sia l’eccellenza artistica riconosciuta a livello nazionale sia il talento e la creatività delle realtà locali, affiancate anche nel percorso produttivo, ha presentato un prestigioso calendario composto da 10 spettacoli, con grandi nomi, titoli della letteratura internazionale, grandi classici, produzioni innovative e produzioni locali – aggiunge la nota pubblicata. Dall’apertura con lo spettacolo Il fu Mattia Pascal con Geppy Gleijeses e la regia di Marco Tullio Giordana per passare poi a Racconti disumani di Alessandro Gassmann con Giorgio Pasotti, a Trappola per topi di Agatha Christie con Ettore Bassi e la regia di Giorgio Gallione e ancora a Rocco Papaleo protagonista dello spettacolo L’ispettore generale e Carlo Buccirosso con il suo Vedovo Allegro, facendo un’incursione tra i classici con il Don Giovanni di Arturo Cirillo e Moby Dick con Moni Ovadia e Giulio Corso, il pubblico ha potuto vivere l’emozione della grande prosa e il caleidoscopio di linguaggi del Teatro; con la giovane e graditissima produzione I Mezzalira con la regia di Raffaele Latagliata e con Agnese Fallongo, Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti gli spettatori hanno potuto assistere invece alle nuove e potenti istanze che si affacciano nel panorama teatrale contemporaneo; con le produzioni locali Hello Dolly! di Seven Arts Theatre Studio e Bestie Uomini e Dee del Teatro Lanciavicchio si sono invece rinsaldati i legami territoriali mettendo in luce la forza e la professionalità delle realtà che operano nel settore culturale della città. A conclusione della Stagione, per salutare il pubblico a termine dell’ultimo appuntamento, sono saliti sul palco del Teatro dei Marsi il Vicesindaco Domenico Di Berardino e il Direttore artistico Patrizio Maria D’Artista – si legge sul sito web ufficiale. “Una bella scommessa, vinta con passione e lungimiranza e anche mettendo da parte qualche piccola forma di campanilismo che, a volte, impedisce di pensare in grande” dichiara il Vicesindaco Domenico Di Berardino “Abbiamo puntato su un giovane Direttore Artistico e sul ritorno alla gestione interna con una modalità più trasparente ed efficace di gestione – recita la nota online sul portale web ufficiale. È stato però anche un passo verso un maggiore dialogo tra territori, uniti dal valore della cultura – viene evidenziato sul sito web. D’Artista aveva già lavorato molto bene a Sulmona e Tagliacozzo ed ha saputo offrire una programmazione di alto livello”. «Siamo felici ed orgogliosi di aver portato a compimento una splendida stagione di prosa, iniziata tra molte difficoltà ma capace di evolversi in un viaggio ricco di appuntamenti intensi e di altissimo livello – aggiunge testualmente l’articolo online. Ogni spettacolo ha rappresentato un’opportunità preziosa per riscoprire, attraverso il linguaggio universale del teatro, della letteratura e della poesia, il valore profondo dell’ascolto interiore: un invito a riflettere sulle emozioni che ci abitano, sui vissuti che ci formano e sulla straordinaria complessità dell’animo umano – » dichiara il direttore artistico della stagione di prosa Patrizio Maria D’Artista che aggiunge «Esprimo grande soddisfazione anche per il crescente numero di abbonati e spettatori, molti dei quali giunti anche da fuori città, a conferma del ruolo sempre più centrale del Teatro dei Marsi nel panorama culturale del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra numerosi operatori culturali e alla preziosa collaborazione attiva del sindaco Giovanni Di Pangrazio, del vicesindaco Domenico Di Berardino e di tutta l’Amministrazione Comunale insieme all’Ufficio Teatro, che hanno lavorato con dedizione per offrire al pubblico un’esperienza viva, coinvolgente e di grande qualità.

