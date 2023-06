Avezzano, Tetti blu e piazze interne, ecco il progetto della nuova scuola d’infanzia di Via Pertini

- Advertisement -

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Tetti blu, forme accattivanti pensate per colpire la fantasia dei bambini, piazze interne che affacciano sulle sezioni: sono alcune delle caratteristiche della nuova scuola d’infanzia di via Pertini messe nero su bianco nel progetto definitivo dell’architetto Alessandro Cianciusi, presentato ufficialmente al Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. La scuola sorgerà nell’area sud della città dove è già edificato il plesso scolastico primario Collodi – Gandin e dove l’ente aveva a disposizione una superficie di 4. 537 mq. “La struttura di 1413 mq di superficie coperta lorda – spiega l’assessore ai lavori pubblici Emilio Cipollone – è ispirata a moderni principi di bioarchitettura e sviluppo sostenibile, ha una struttura portante in alluminio e vetrature, una copertura a falde inclinate ed innovativi ambienti collettivi, delle vere e proprie piazze interne, che saranno il cuore dell’edificio da destinare alle attività motorie, ad incontrarsi e all’interscambio con le sezioni che invece rappresentano le unità pedagogiche”. La scuola sarà dotata di mense, sala d’accoglienza, copertura in legno, riscaldamenti a pavimento, impianto fotovoltaico – riporta testualmente l’articolo online. Tutto all’insegna della flessibilità, della riconoscibilità degli ambienti perché i bambini possano orientarsi facilmente, del comfort acustico e della fruizione da parte di tutti, con l’eliminazione di ogni barriera architettonica – “Uno spazio moderno, inclusivo, sicuro e accogliente – conclude Cipollone – che ospiterà 180 bambini e su cui puntiamo nel solco dell’attenzione alle nuove generazioni che è un punto qualificante del programma di mandato”. Quanto alle risorse messe in campo per realizzare la scuola, il comune impegnerà un investimento complessivo di 3 milioni e 270 mila euro di cui 2 milioni e mezzo da PNRR e 775 mila di fondi propri.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/