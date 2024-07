Avezzano, Tirocini formativi retribuiti per i giovani: il Comune di Avezzano ha emanato l’avviso per il progetto “Marsica Include”. Di Berardino: «Iniziativa volta a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro»

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:AVEZZANO – Tirocini formativi, retribuiti, riservati ai giovani per la durata di un anno volti a favorire l’ingresso e il reinserimento nel mondo del lavoro – Questo l’obiettivo principale del progetto denominato “Marsica Include” per il quale l’Amministrazione comunale, partner nell’Ads Marsica, ha emanato un apposito avviso – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, in associazione con altri partner pubblici e privati il cui scopo è principalmente quello di recuperare e inserire o reinserire i giovani, soprattutto chi si trova personalmente o a livello familiare, a vivere in condizioni critiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Questa è una iniziativa di grande importanza e rilevanza – spiega il Vicesindaco di Avezzano Domenico Di Berardino assessore agli Affari Sociali – tesa a favorire i giovani e offrire loro un percorso concreto per l’inserimento nella realtà lavorativa – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di un percorso di un anno, con retribuzione mensile, e che potrà essere rinnovato, ma che comunque – precisa Di Berardino – sarà in gradi di far acquisire ai partecipanti qualifiche, competenze e conoscenze spendibili nella realtà lavorativa». Il progetto è rivolto a 52 utenti in carico al Servizio Sociale Professionale dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 3 Comune di Avezzano, anche nuovi richiedenti, che siano residenti nell’Ambito e che risultino, alla data di attivazione del Progetto individualizzato, disoccupati o inoccupati – precisa il comunicato. Ulteriori 22 unità sono rivolte ad utenti psichiatrici in carico al Centro di Salute Mentale di Avezzano da almeno tre mesi e con residenza nell’Ambito n. 3 Comune di Avezzano oppure in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 2 Marsica, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 143/2023. Il progetto Marsica Include prevede due fasi – precisa il comunicato. Con la prima c’è la presa in carico dei soggetti partecipanti e la costruzione del percorso e del progetto individualizzato con conseguenze realizzazione del Piano di Inclusione – si apprende dalla nota stampa. La seconda fase, invece, prevede l’attivazione dei vari tirocini e borse di studio con annesse attività di accompagnamento, tutoraggio e assistenza nel percorso – recita il testo pubblicato online. I beneficiari complessivi del progetto sono ripartiti nel seguente modo: 52 tirocinanti (T.in.A. Tirocinio Inclusivo Abruzzo) con residenza nel Comune di Avezzano, Ecad n. 3;22 utenti psichiatrici assegnatari di Borse Lavoro ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 143/2023, in carico al Centro di Salute Mentale di Avezzano da almeno tre mesi e con residenza nell’ Ambito n. 3 Comune di Avezzano oppure in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 2 Marsica;78 tirocinanti (T.in.A. Tirocinio Inclusivo Abruzzo) con residenza in uno dei Comuni dell’Ecad n. 2 Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. L’ammissibilità al progetto Marsica Include sarà fatta sui criteri basati su Isee, età, condizione lavorativa, composizione del nucleo familiare e condizione di svantaggio secondo i criteri presenti nell’avviso stesso – riporta testualmente l’articolo online. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, la priorità in graduatoria viene stabilita in base al seguente ordine: maggiore punteggio ottenuto “colloquio attitudinale e motivazionale”;minore valore ISEE;minore età del richiedente;sorteggio pubblico – recita il testo pubblicato online. Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo predisposto e allegato all’Avviso (Modello A), seguendo le istruzioni sulla documentazione che dovrà essere obbligatoriamente allegata – si legge sul sito web ufficiale. Le domande potranno essere consegnate fino alle ore 13 del giorno 13 Agosto 2024 a mezzo PEC all’indirizzo comune – avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. ag@postecert.it, oppure a mezzo consegna a mano, inserite in una busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo — Comune di Avezzano, Piazza della Repubblica n. 8 negli orari di apertura al pubblico – recita il testo pubblicato online. Per informazioni e assistenza, i cittadini possono rivolgersi allo Sportello per l’Inclusione sociale e Contrasto alla povertà (SISP) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana in Via Monte Velino 61, oppure utilizzando il numero di telefono 0863 22143 oppure a mezzo mail all’indirizzo marsicainclude@gmail.com. Tutte le altre specifiche e il modello di domanda potranno essere reperiti sul bando emanato dal Comune di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online.

