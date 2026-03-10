Avezzano, Tirreno-Adriatico, passaggio Avezzano: modifiche alla viabilità

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Avezzano si prepara ad accogliere il passaggio della competizione ciclistica “61° Tirreno-Adriatico” – 4ª tappa Tagliacozzo (AQ) – Martinsicuro (TE) del 12 marzo 2026 Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza e garantire la tutela degli atleti, degli spettatori e degli utenti della strada, sono previste alcune modifiche alla viabilità nelle aree interessate dal percorso di gara – viene evidenziato sul sito web. Disposto il divieto di sosta con rimozione forzata e, limitatamente al passaggio degli atleti, il divieto di transito, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 del 12 marzo, nelle seguenti vie: ﻿﻿Via Romana, nel tratto compreso tra l’inizio della competenza del Comune di Avezzano (termine cavalcavia A25) e l’incrocio con Via G. Verga;﻿﻿Via G. Verga, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Romana e quello con ViaMonte Cervare;﻿﻿Via Monte Cervare, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via G. Verga fino all’immissione su Via G. Fracassi (P.t: – Paterno di Avezzano)﻿﻿Via G. Fracassi, dall’immissione di Via Monte Cervaro fino all’intersezione con Via Vestina L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni degli organizzatori.

