Avezzano, Torna il grande Blues nella Marsica. Sabato e domenica, in piazza Risorgimento, appuntamento con Avezzano Blues festival

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Tutto pronto per Avezzano Blues festival. Sul palco artisti di grande spessore, nazionali ed internazionali, che si alterneranno nei due giorni in Piazza Risorgimento – Si inizia sabato 19 luglio alle ore 21.00 con Morgana Blues and Friends, cantante e chitarrista di grande impatto sonoro, nonché visivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le timbriche tipicamente Blues e Texas Stile blues, artista prorompente sul palco e particolarmente dinamica, la rendono una delle Blues woman più apprezzate nel circuito del Blues nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il sound graffiante ed una innata musicalità sono le caratteristiche che la contraddistinguono, ponendola tra i top del Blues Guitar’s player femminile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Arrivata dritta dal Texas come fosse un cowboy, armata della sua chitarra ed una voce inconfondibile che spazia dal Chicago Stile al Texas stile, senza interruzioni – precisa la nota online. Ha partecipato a moltissimi Festival di prestigio, accompagnata da una miriade di musicisti, maturando una solida esperienza di palco, non ultima nel 2016 è stata invitata da Maria De Filippi nel programma AMICI durante le semifinali dove ha accompagnato il gruppo The Kolours. Il suo repertorio spazia da BB.KING, Muddy Waters, Tina Turner, Steve Ray Vaughan,Buddy Guy. Ore 22.00 Sarà il momento di Carla Mancinelli che rappresenta il grande mito di Janis Jopplin, la sua voce graffiante e potente è la sua arma vincente che le consente di esprimermi in tutti i generi musicali, dal Soul al Blues con sfumature di funky. Il suo repertorio comprende sia brani classici che originali, frutto della sua creatività e del suo stile personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Torna con il suo progetto Soul Fire che presenterà in esclusiva ad Avezzano, poi in tutta Italia – Uno spettacolo scoppiettante che coinvolgerà il pubblico, lasciando un segno indelebile – si apprende dalla nota stampa. Domenica 20 ore 21.00 Mahonia Nicole Pirathon, gruppo che si ispira al soul, Blues e ReB, nasce nel 2017 e dopo svariate esperienze – recita la nota online sul portale web ufficiale. La formazione attuale è così composta da Amedeo Federici alla chitarra diplomato al conservatorio negli anni 90, ha militato in svariate formazioni Blues e jazz in Italia e all’estero come i Platters e Joe Jankins. Voce Nicole Pirathon cantante diplomata alla Berkley college di Boston, con esperienze che vanno dal Gospel al musical. Basso Franco Nozzillo, studi di Jazz e blues con collaborazioni con Joe Jankins e altre formazioni internazionali Blues Soul jazz. Batteria Fabio Di Valentino, batterista di formazione Jazz formato alla scuola di Testaccio con esperienze Jazz e Blues. Ore 22.00 Shanna Waterstone Chicago Usa – Non ha bisogno di presentazioni: è ad oggi la regina indiscussa del panorama internazionale Blues e Soul insignita dei più prestigiosi riconoscimenti alla sua carriera – viene evidenziato sul sito web. Considerata una delle più interessanti voci femminili degli ultimi anni nata nel Sud degli States cresciuta nelle “crurchers”, della sua città cantando prevalentemente Gospel per poi trasferirsi a New York. Entra a contatto con il jazz e il Gospel musicale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Queste nuove espressioni musicali unite ad alcune partecipazioni nel mondo con artisti del calibro di Buddy Guy. Ad oggi considerata la regina del Soul Usa – si legge sul sito web ufficiale. Il Festival, insomma, rappresenta anche quest’anno un appuntamento da non perdere – si apprende dalla nota stampa. Ancora una volta l’impegno e il lavoro premiano la direzione artistica di Luciano Anselmi – precisa il comunicato. I concerti sono gratuiti ed inizieranno alle ore 21.00.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/