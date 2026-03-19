Avezzano, Torna il Premio Avezzano: domani la presentazione ufficiale della XXVII edizione

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Torna uno degli appuntamenti più significativi della storia culturale della città. Domani, venerdì 20 marzo, alle ore 11, nella Sala consiliare del Comune di Avezzano, sarà presentata ufficialmente la XXVII edizione del Premio Avezzano, lo storico concorso d’arte nato nel 1949 e capace, per decenni, di mettere il capoluogo marsicano in dialogo con il panorama artistico nazionale – Il Premio Avezzano torna così a vivere dopo anni di pausa, con una visione rinnovata e aperta ai linguaggi contemporanei delle arti figurative, riaffermando il ruolo della città come luogo di incontro tra tradizione artistica e nuove forme espressive – A guidare questa nuova fase sarà il Consiglio di amministrazione, selezionato con apposito avviso pubblicato nelle scorse settimane, è composto da illustri personalità come Marcello Lucci, presidente, Chiara Salvi, Antonella Villa, Mauro Tersigni, Maurizio Lucci, Fausto Leonio e Giuseppe Cipollone – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’edizione sarà curata da Massimo Bignardi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/