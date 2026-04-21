Avezzano, Torna il Premio Avezzano: dopo 25 anni rinasce una storica rassegna dell’arte italiana contemporanea

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Dopo una lunga sospensione durata oltre vent’anni, il Premio Avezzano torna nel 2026 con la sua XXVII edizione, riaprendo un capitolo importante della storia dell’arte contemporanea italiana e restituendo alla città marsicana una manifestazione che, sin dalla sua nascita nel 1949, ha rappresentato un punto di riferimento per la ricerca visiva nel Centro-Sud Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Nato come rassegna dedicata alle migliori espressioni della pittura e della scultura, il Premio Avezzano ha attraversato il secondo Novecento accompagnando alcune delle stagioni più significative della sperimentazione artistica italiana – viene evidenziato sul sito web. Nel corso dei decenni ha ospitato autori di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Mario Schifano, Luigi Veronesi, Getulio Alviani, Pino Pascali e Mauro Reggiani, contribuendo a consolidare il ruolo di Avezzano nel dibattito sulle neoavanguardie e sui linguaggi della contemporaneità. Nel tempo, il Premio non è stato soltanto un luogo di esposizione e confronto, ma anche un dispositivo culturale capace di generare patrimonio: una parte significativa delle opere raccolte nelle diverse edizioni è infatti confluita nella Pinacoteca Civica di Arte Moderna di Avezzano, oggi al centro di un rinnovato progetto di valorizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La nuova edizione, ospitata al Castello Orsini-Colonna di Avezzano, inaugura domenica 26 aprile alle ore 11:30 e segna dunque non solo il ritorno di una storica manifestazione, ma anche l’avvio di una più ampia riflessione sul ruolo della città, delle sue istituzioni e dei suoi luoghi storici nella promozione dell’arte contemporanea – si legge sul sito web ufficiale. La XXVII edizione è curata dallo storico e critico d’arte Massimo Bignardi, figura di rilievo nel panorama curatoriale italiano, da anni impegnato nello studio dell’arte del Novecento e della pittura contemporanea – si apprende dal portale web ufficiale. La sua direzione imprime al Premio una linea culturale capace di connettere memoria storica e tensione critica verso il presente, con una particolare attenzione alla pittura e alla grafica come campi ancora vitali della ricerca artistica – si legge sul sito web ufficiale. L’edizione 2026 si articola in tre sezioni principali, pensate per restituire la complessità del dialogo tra modernità storica e pratiche contemporanee – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La prima, “Espressioni della Pittura Italiana”, riunisce le opere di quindici artisti appartenenti a generazioni diverse, dai nomi consolidati ai più giovani under 45, mettendo in evidenza la vitalità della pittura italiana contemporanea e la pluralità dei suoi orientamenti, tra figurazione, astrazione e ricerca sul segno – riporta testualmente l’articolo online. La seconda sezione, “Segni incisi del Novecento”, propone una selezione di opere grafiche firmate da alcuni grandi maestri del XX secolo, tra cui Arp, Braque, Burri, Picasso, Miró e Magritte, offrendo uno sguardo ampio sulla forza del linguaggio incisorio e sulla sua centralità nella storia dell’arte moderna – si legge sul sito web ufficiale. Completa il percorso la sezione monografica “Omaggio a Claudio Verna”, dedicata a uno dei più autorevoli protagonisti della pittura astratta italiana – Nato a Guardiagrele nel 1937, Claudio Verna è riconosciuto come figura fondamentale della pittura analitica e dell’astrazione italiana del secondo Novecento – aggiunge testualmente l’articolo online. La sua ricerca, fondata sul rapporto tra colore, luce, spazio e organizzazione della superficie pittorica, viene qui riletta come testimonianza esemplare di una visione artistica rigorosa e insieme profondamente espressiva – viene evidenziato sul sito web. Con il ritorno del Premio Avezzano, la città recupera una delle sue esperienze culturali più significative – La manifestazione si propone oggi come una piattaforma di rilancio per la ricerca contemporanea, ma anche come occasione per riattivare il rapporto tra territorio, collezione pubblica e comunità, valorizzando la Pinacoteca e restituendo centralità a un luogo simbolico come il Castello Orsini-Colonna – In un tempo in cui le istituzioni culturali sono chiamate a ripensare il proprio ruolo, il Premio Avezzano torna a proporsi come spazio di confronto, studio e visione, con l’obiettivo di confermarsi nuovamente come appuntamento di riferimento per le arti visive, capace di mettere in luce le attuali espressioni della pittura, in ambito sia iconico sia aniconico – Informazioni essenziali Evento: Premio Avezzano – XXVII edizioneLuogo: Castello Orsini-Colonna, AvezzanoInaugurazione: domenica 26 aprile 2026, ore 11:30Curatela: Massimo BignardiSito web: premio – riporta testualmente l’articolo online. comune – avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. aq.it

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/