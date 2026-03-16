Avezzano, Torna il Premio Avezzano: venerdì 20 marzo la presentazione ufficiale della XXVII edizione

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Torna uno degli appuntamenti più significativi della storia culturale della città. Venerdì 20 marzo, alle ore 11, nella Sala consiliare del Comune di Avezzano, sarà presentata ufficialmente la XXVII edizione del Premio Avezzano, lo storico concorso d’arte nato nel 1949 e capace, per decenni, di mettere il capoluogo marsicano in dialogo con il panorama artistico nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A dare l’annuncio è il Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ridolfi, che ricorda come il ritorno del premio nasca dalla volontà del sindaco Gianni Di Pangrazio e dall’impulso dell’assessore Pierluigi Di Stefano, che hanno avviato il percorso di rilancio di una delle manifestazioni artistiche più importanti della storia cittadina e, più in generale, da una sensibilità diffusa tra consiglieri e giunta comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Premio Avezzano torna così a vivere dopo anni di pausa, con una visione rinnovata e aperta ai linguaggi contemporanei delle arti figurative, riaffermando il ruolo della città come luogo di incontro tra tradizione artistica e nuove forme espressive – A guidare questa nuova fase sarà il Consiglio di amministrazione, selezionato con apposito avviso pubblicato nelle scorse settimane, è composto da illustri personalità come Marcello Lucci, presidente, Chiara Salvi, Antonella Villa, Mauro Tersigni, Maurizio Lucci, Fausto Leonio e Giuseppe Cipollone – si apprende dalla nota stampa. L’edizione sarà curata da Massimo Bignardi – precisa la nota online. Nel presentare il ritorno della manifestazione, il presidente del Consiglio comunale Ridolfi richiama il significato simbolico della ripartenza del premio, legandolo al percorso di rilancio della Pinacoteca, ospitata nel Castello Orsini – precisa il comunicato. “Quando un luogo culturale si ferma – sottolinea – non smette semplicemente di funzionare: smette di raccontare una parte della città. Negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha deciso di riaprire quella conversazione – La Pinacoteca è stata rinnovata e restituita alla comunità, riattivando un percorso di scoperta e di consapevolezza della nostra identità culturale – Ma per quanto bello, uno spazio da solo non basta – si apprende dal portale web ufficiale. Serviva qualcosa capace di rimettere davvero in movimento quell’energia – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo iniziato con due grandi mostre e il tassello che mancava era il Premio Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Oggi – conclude Ridolfi – con la XXVII edizione, quel percorso riprende – si apprende dalla nota stampa. Non come un ritorno nostalgico, ma come un nuovo inizio». Il Premio Avezzano ha rappresentato uno dei momenti più significativi di incontro tra la città e l’arte contemporanea, ospitando nel tempo opere e protagonisti di primo piano della scena artistica italiana – viene evidenziato sul sito web. La presentazione di venerdì 20 marzo segnerà ufficialmente l’avvio della nuova stagione del premio, destinata a restituire alla città un appuntamento storico capace di coniugare memoria culturale e visione futura – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/