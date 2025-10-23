Avezzano, Torna il “villaggio del terrore” a Piazza Torlonia per Halloween, Collallto: “Divertimento assicurato e laboratori per grandi e piccini. Pronti a superare le prove di coraggio?”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:È iniziato il conto alla rovescia per l’evento più pauroso del calendario – aggiunge testualmente l’articolo online. Piazza Torlonia, nel giorno di Halloween, si trasformerà in una “reggia stregata”, con lanterne spaventose e sfilata di costumi – precisa la nota online. La consigliera comunale ideatrice di “Avezzano Bimbi” lancia l’evento con giochi e percorsi scenografici – precisa il comunicato. Per l’appuntamento immancabile del 31 ottobre, festa mondiale dedicata al coraggio e alla paura, anche la città di Avezzano farà “90” con 5 aree tematiche e altrettanti laboratori “spaventosi”, in un “villaggio del terrore”, che prenderà corpo e vita a Piazza Torlonia, dalle ore 15 alle 20. Sarà un pomeriggio di divertimento e “prove di coraggio” a costo zero per le famiglie, i bambini e per i ragazzi della Marsica, che promette di essere già partecipatissimo – aggiunge testualmente l’articolo online. “In questi giorni – spiega la consigliera comunale Federica Collalto, ideatrice del format “Avezzano Bimbi” giunto al quarto anno di attività – sono tantissimi i papà e le mamme che mi hanno chiesto cosa c’è in serbo in città per Halloween. Quest’amministrazione comunale, da sempre con un occhio di riguardo per le necessità dei più piccoli, non poteva non organizzare una delle sue “chicche” per la ricorrenza più paurosa di sempre: un vero villaggio stregato, con tanto di lapidi, zombie e oggetti magici, allestito nella cornice di Piazza Torlonia – si apprende dal portale web ufficiale. L’idea è quella di vivere uno dei luoghi che fanno parte della nostra quotidianità e delle nostre passeggiate domenicali, in una maniera diversa e quasi “capovolta”: dopo la sperimentazione di successo della prima edizione di “Avezzano Comix & Games”, la piazza sarà di nuovo set di animazione e di laboratori interattivi a tema Halloween. Avremo – continua la consigliera – 5 aree tematiche, dal laboratorio creativo “Piccoli mostri all’opera” fino al cimitero e al percorso della paura – Ospite anche l’Alabama Dixie Band, con il ritmo e l’energia del jazz e del vivace suono swing dixieland, che percorrerà in maniera diffusa e itinerante tutti i vicoli interni di Piazza Torlonia – Infine, lo spettacolo “Horror Night” chiuderà in bellezza, anzi in totale spavento la giornata”. Non è la prima volta che la piazza storica, sede anche di un popolarissimo parco giochi, viene scelta come location per eventi di ampia portata – si legge sul sito web ufficiale. “Valorizzare – Federica Collalto – significa soprattutto creare occasioni nuove e innovative con quello che si ha – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo ad Avezzano delle piazze bellissime, con delle particolarità uniche in Abruzzo: con progettualità e attenzione, sono diventate negli anni villaggi a tema sportivo, ludico e ricreativo, richiamando tantissima gente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quello che sta a cuore di noi amministratori è la gioia dei più piccoli e la tranquillità dei più grandi, quindi: spaventiamoci in sicurezza e soprattutto in un pomeriggio unico del terrore senza spese e senza stress da viaggio: il divertimento è qui e alla portata di tutti”.

