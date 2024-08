Avezzano, Torna in centro la sede distaccata della Facoltà di Giurisprudenza. La assessore Iride Cosimati: «Le lezioni nell’Istituto “Galilei” ne aumenteranno l’attrattività»

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:La sede distaccata di Avezzano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo torna in centro – aggiunge testualmente l’articolo online. Un risultato importante per la città e per i tanti giovani, e le loro famiglie, che vogliono usufruire di questa opportunità ad Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo il sì dell’Istituto “Galilei”, infatti, ora si potrà procedere speditamente verso la concretizzazione a breve di questo obiettivo – L’assessore Iride Cosimati: «Il ritorno in centro degli studenti di Giurisprudenza è più vicino – aggiunge testualmente l’articolo online. Un obiettivo che, come è noto, sta molto a cuore al sindaco Giovanni Di Pangrazio e che è utilissimo a ribadire la centralità di questa offerta formativa per il nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo la richiesta del Comune all’Istituto “Galilei” e il passaggio cruciale di ieri, con il voto favorevole del Consiglio d’Istituto presieduto dal dirigente Andrea D’Aprile, si apre una nuova prospettiva che sicuramente aumenterà l’attrattività della sede distaccata – si apprende dal portale web ufficiale. Ora, il passaggio successivo riguarda la convenzione tra il Comune e la Provincia, trattandosi di scuola superiore – Già ci siamo sentiti più volte con il vicepresidente Gianluca Alfonsi, dal quale abbiamo avuto importante disponibilità. Ci vedremo a breve con lui, con i tecnici e i consiglieri Ernesto Fracassi e Alessandra Cerone – Mancano alcuni dettagli ma possiamo dire che orma è aperta la strada al ritorno in centro». L’istituto “Galilei”, sia per la sua struttura, sua per la sua posizione, infatti, è stato ritenuto più idoneo dell’ex Crab ad ospitare la Facoltà di Giurisprudenza e questo consentirà, quindi, a docenti e studenti di avere in pieno centro cittadino una prestigiosa facoltà universitaria con tutti i suoi servizi – Un risultato ottenuto grazie alla sinergia positiva instauratasi fra Comune di Avezzano, provincia dell’Aquila e Istituto “Galilei” che ha subito accolto con favore la proposta avanzata dal Comune e dal Sindaco Di Pangrazio –

