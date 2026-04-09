Avezzano, Torna la “Fiera del 25 Aprile” di Avezzano: 160 commercianti affolleranno le strade del centro città. Area “food” ed eventi collaterali da non perdere

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Torna uno degli eventi più attesi della città di Avezzano che richiama ogni anno migliaia di visitatori e curiosi da tutta la Marsica e non solo – aggiunge testualmente l’articolo online. La “Fera del 25 Aprile”, infatti, affollerà anche quest’anno le strade del centro città nel giorno in cui si celebra la liberazione dall’occupazione tedesca nella II Guerra Mondiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Organizzata dal Comune di Avezzano, su proposta dell’assessore Pierluigi Di Stefano, infatti, la Fiera del 25 aprile si svolgerà dalle ore 8 alle ore 20, con l’obbligo per gli operatori di accedere all’area non prima delle ore 7 e di abbandonarla entro le ore 22. Il percorso fieristico nel quale saranno collocati i banchi degli operatori commerciali partecipanti, per la vendita delle merci proposte, sarà il seguente: via Mazzini da Piazza della Repubblica a via Diaz:via Trieste da via Diaz a via Corradini;via Corradini tratto compreso tra via Mazzini e via Di Gianfilippo;Piazza della Repubblica;via Marconi da via Corradini a Piazza della Repubblica – In Piazza della Repubblica, precisamente nei posteggi contrassegnati dal n. 1 al n. 8, sorgerà la cosiddetta “area food” e sarà, per motivi di sicurezza e prevenzione, l’unica area della fiera dove sarà possibile utilizzare bombole a gas e preparare alimenti mediante qualsiasi tipo di impianto di cottura, salvo eventuale ulteriore area riservata allo street food prevista dal piano delle emergenze ed organizzato dalle associazioni di categoria; Riguardo alla sorveglianza e alla sicurezza di partecipanti e pubblico, sono confermate tutte le precauzioni già assunte in passato ovvero il posizionamento di automezzi, o altri sistemi antisfondamento, misure di safety & security e la necessaria presenza di assistenza sanitaria – All’interno della Fiera, poi, ci saranno aree dedicate ad attività ed eventi specifici organizzate da tre associazioni di categoria dei commercianti che sono le seguenti: a) CIDEC – Mercatino dell’Oggettistica, Artigianato e simili che sarà posizionato in via Corradini, tratto compreso tra via Marconi e via Trento; b) CONFEURO – Area Street Food, che sorgerà in via Pagani, da via Diaz a via Corradini e via Corradini tra via Trento e via Mazzini; c) ASSOCIAZIONE HELP COMMERCIO – esposizione e vendita di prodotti tipici che sarà installata in via Corradini sul marciapiede antistante la scuola – si legge sul sito web ufficiale. L’organizzazione è completata, gli appuntamenti tutti organizzati, ora non resta che sperare in una bella giornata di sole e uscire da casa per andare a visitare la Fiera del 25 Aprile 2026 di Avezzano –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/