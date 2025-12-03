Avezzano, Torna la sosta gratuita per lo shopping natalizio e stop alla vendita di alcolici dopo le 21 negli esercizi di vicinato

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il sindaco di Avezzano ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria – Sosta gratuita dal 22 dicembre al 7 gennaio e stop alla vendita di alcolici dopo le 21 negli esercizi di vicinato – Questa mattina a Palazzo di città il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria per condividere proposte ed iniziative in vista del Natale in città. Alla riunione hanno partecipato anche il dirigente Roberto Laurenzi.Dopo un attento scambio di idee e opinioni si è convenuto che anche quest’anno i parcometri resteranno spenti per incentivare lo shopping natalizio nei negozi della città. Un’iniziativa a sostegno delle attività commerciali che l’amministrazione guidata dal sindaco Di Pangrazio promuove da anni in sintonia con i rappresentanti delle associazioni di categoria – La sosta all’interno delle strisce blu sarà completamente gratuita da lunedì 22 dicembre a mercoledì 7 gennaio – riporta testualmente l’articolo online. Di fronte alle perplessità sollevate da alcuni dei presenti rispetto all’esonero dal pagamento dei parcheggi, il sindaco Di Pangrazio ha garantito maggiori controlli da parte della Polizia locale – Ma non è tutto – Sul fronte dell’ordine pubblico e della sicurezza, il primo cittadino di Avezzano- in piena condivisione con i rappresentanti di Cna, Confcommercio e Confesercenti – ha annunciato un provvedimento per sospendere la vendita di alcolici e superalcolici, dopo le 21, negli esercizi di vicinato – Fermo restando che la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni è vietata per legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante l’incontro è stato condiviso anche il cartellone degli eventi natalizi per raccogliere suggerimenti e proposte prima che gli appuntamenti vengano svelati alla città.Infine il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha confermato che anche quest’anno sarà l’amministrazione ad occuparsi delle luminarie natalizie, senza gravare sulle attività produttive come accadeva in passato – Una consuetudine, quest’ultima, interrotta proprio dal sindaco Di Pangrazio – recita il testo pubblicato online. Oltre a piazza Risorgimento e alle principali vie del centro, verranno illuminati piazza Torlonia, il Municipio, piazza del Mercato, le frazioni e tutte le parrocchie – si apprende dalla nota stampa.

