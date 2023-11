Avezzano, Torna l’edizione winter del Galà della Lirica: Avezzano di nuovo città di beneficenza e cultura solidale

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Si avvicina la nona edizione del Galà della Lirica, organizzato dal Comitato per la Comunicazione Culturale Città di Avezzano – Appuntamento a Teatro, la sera del 7 dicembre, con la voce maestosa e inconfondibile di Piero Mazzocchetti – precisa il comunicato. L’appuntamento con la grande voce della Musica italiana, prestata alla beneficenza, è in agenda per il prossimo 7 dicembre, alle ore 21 di sera, presso il Teatro dei Marsi di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Il noto tenore Piero Mazzocchetti (terzo al Festival di Sanremo del 2007 con il brano ‘Schiavo d’amore’) si esibirà nell’imperdibile recital dal titolo “Tonight”, accompagnato dai talentuosi musicisti abruzzesi Francesco Mammola, al mandolino e alla fisarmonica, Pierluigi Santullo al pianoforte, Stefano Desiderio alla batteria e Gabriele Pesaresi al basso – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento è organizzato dal Comitato per la Comunicazione Culturale Città di Avezzano, presieduto dalla dottoressa Maria Paola Giorgi, con Gianna Facchini e Gianfranco Lombardi – precisa la nota online. Al timone della serata, il giornalista e presentatore Luca Di Nicola – si legge sul sito web ufficiale. Ogni anno, il team del Galà della Lirica sceglie una mission sociale specifica, per destinare fondi preziosi allo scopo della solidarietà. La somma che quella sera verrà raccolta, grazie alla presenza del folto pubblico marsicano e abruzzese (10 euro il costo di ogni singolo biglietto) verrà totalmente devoluta al supporto della nobile causa sposata dall’associazione “VIVA!”. Saranno le donne al centro della missione solidale di quest’anno, grazie ad un progetto finanziato di sostegno psicologico e di rinascita fisica, dopo la malattia del cancro – riporta testualmente l’articolo online. Sarà un’edizione ‘pre-natalizia’ ricca di sorprese e di aria festiva – viene evidenziato sul sito web. “Il Galà della Lirica è un contenitore in cui musica, danza e teatro si fondono diventando il mezzo per raggiungere il fine della solidarietà. – dichiarano Maria Paola Giorgi, Gianna Facchini e Gianfranco Lombardi, rispettivamente presidente e componenti del Comitato per la comunicazione culturale Città di Avezzano – Molti sono gli artisti che si sono esibiti in questi anni, grazie anche al sostegno delle istituzioni e del pubblico che ha sempre seguito con entusiasmo la kermesse – Un sentito ringraziamento va – concludono gli organizzatori – al Comune di Avezzano e alla Fondazione Carispaq per aver patrocinato l’evento e per aver apprezzato con grande sensibilità l’impegno del Comitato – aggiunge testualmente l’articolo online. Da citare anche il sostegno di tanti sponsor privati, che hanno creduto nel progetto culturale e sociale”. All’evento, in rappresenta dell’amministrazione comunale di Avezzano, saranno presenti il Sindaco Giovanni Di Pangrazio e il vicesindaco Domenico Di Berardino – recita il testo pubblicato online. Per maggiori informazioni relative ai ticket d’ingresso, si può contattare il numero: 3389829950 oppure il 3477231579. I biglietti, comunque, potranno essere acquistati anche la sera stessa, direttamente a Teatro, a partire dalle ore 17.

