Avezzano, Tornano i dissuasori nel sottopassaggio di Via Don Minzoni. A breve il completamento di Via Valerii dopo l’intervento dell’Enel per una nuova linea elettrica

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si procede rapidamente verso il, completamento di rifacimento e riqualificazione delle strade e dei marciapiedi della città. L’Amministrazione comunale, infatti, ha proceduto a completare gli ultimi interventi relativi alla viabilità, e non alla struttura in sé, per quanto riguarda il sottopassaggio di Via Don Minzoni – aggiunge la nota pubblicata. Dopo aver riaperto la struttura viaria al traffico e proceduto al completamento, e alla fruibilità, della passerella pedonale, in questi giorni sono stati posizionati i nuovi dissuasori all’interno del sottopasso in questione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa segnaletica a terra, posta al centro della carreggiata, e visibile attraverso un sistema di catarifrangenza, è necessarie per evitare che gli automobilisti possano procedere alla svolta a sinistra da e per via Madonna del Passo, il che, oltre a commettere una infrazione, rappresenta anche una manovra pericolosa – si apprende dal portale web ufficiale. Il posizionamento dei dissuasori è stato fatto e completato in questi giorni e, quindi, si può ora dire che il sottopasso di Via Don Minzoni/Via Pagani sia tornato alla sua competa funzionalità in tutti i sensi – aggiunge la nota pubblicata. Più o meno nella stessa zona, più verso il centro, sono in corso di completamento i lavori per il rifacimento del manto stradale di Via Valerii – precisa il comunicato. Sul tratto che corre dall’incrocio con Corso della Libertà a quello con Via Trieste, infatti, è stato necessario attendere la conclusione di lavori da parte dell’Enel per la realizzazione di una nuova linea elettrica verso un grosso edificio di recentissima costruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una volta terminato il lavoro dell’Enel, già nei prossimi giorni, si procederà con il completo rifacimento di quel tratto e poi con la riasfaltatura di tutta questa importante arteria di collegamento fra il centro città e la zona nord attraverso il suddetto sottopasso di Via Don Minzoni.

