Avezzano, Tornano le “Domeniche Jurassiche”: l’estate ad Avezzano si fa racconto, teatro e divertimento

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Da domenica a domenica, per tutta la stagione estiva e in un incantevole vortice di emozioni: anche per il 2025, l’amministrazione comunale rinnova l’appuntamento con le “Domeniche Jurassiche”. Fiabe e laboratori all’ombra del magnifico T-Rex del Dino Park di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Incominceranno domenica 6 luglio e andranno avanti ogni fine settimana estivo, fino all’ultimo imperdibile appuntamento, che si terrà il 31 di agosto – Anche per l’estate 2025, non mancheranno, ad Avezzano, le “Domeniche Jurassiche”: appuntamenti con la storia di milioni e milioni di anni fa, che ancora oggi può insegnare, coinvolgere e divertire – recita la nota online sul portale web ufficiale. A promuovere le 8 domeniche di laboratori e fiabe al Dino Park, nel parco a tema della zona nord della città, è la consigliera comunale Federica Collalto, che ricorda: “Lo scorso anno, lanciammo questa novità per permettere al nostro parco giochi tematico di poter essere vissuto dalle famiglie e dai bambini in tutto il suo significato e potenziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di un parco giochi unico in Abruzzo per tipologia ed attrazioni che, in fondo, racconta una storia stupefacente e senza tempo, fatta di periodi geologici, dinosauri ed evoluzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ripeteremo e, anzi, potenzieremo l’esperimento delle Domeniche Jurassiche”. Proprio il 22 giugno dello scorso anno, inoltre, l’amministrazione comunale ha inaugurato il nuovo Dino Park 2.0, con un’area giochi raddoppiata e 11 dinosauri da osservare e conoscere – si apprende dalla nota stampa. “Valorizzare i nostri luoghi, siano essi piazze, parchi o aree giochi, attraverso la lente d’ingrandimento di una programmazione di eventi, è fondamentale”, commenta ancora Federica Collalto – riporta testualmente l’articolo online. I laboratori si terranno tutte le domeniche, dalle ore 17 e 30 fino alle 19. Si comincerà con lo spettacolo della Compagnia teatrale Fantacadabra di Mario Fracassi “La favola dell’Amicizia”, il 6 luglio, per arrivare al 27 luglio con la fiaba rivisitata della Bella Addormentata – si apprende dal portale web ufficiale. Domenica 3 agosto, invece, il timone della fantasia passerà alla Compagnia “Teatro dei Colori” di Gabriele Ciaccia, con il primo spettacolo in calendario intitolato “La Formica”. “Il format prevede rappresentazioni teatrali per un pubblico di bambini in un ambiente vocato per il gioco di gruppo e in piena socialità e socializzazione – – conclude la consigliera comunale – Con la superficie raddoppiata del Dino Park, in totale circa 4 mila metri quadri, i bambini si divertiranno, confrontandosi con il linguaggio multi-sensoriale del teatro, in pomeriggi bellissimi completamente gratuiti ed adatti a tutta la famiglia”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/