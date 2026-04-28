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Politica

Avezzano, totem del Comune usato per propaganda: Patto per Avezzano chiede rimozione

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Il totem multimediale installato all’ingresso del Palazzo di città a Avezzano ha scatenato polemiche tra il Patto per Avezzano e il sindaco uscente. Secondo il candidato sindaco Roberto Verdecchia e il Patto per Avezzano, l’utilizzo del totem come strumento di autocelebrazione da parte dell’amministrazione in carica rappresenta una violazione del confine tra istituzione e propaganda politica.

Verdecchia e il Patto per Avezzano sottolineano che le istituzioni dovrebbero appartenere ai cittadini e non essere strumentalizzate a fini personali da chi temporaneamente le amministra. L’impegno delle istituzioni, secondo loro, dovrebbe essere quello di informare in modo neutrale, trasparente e imparziale la collettività, senza ricorrere a strumenti di propaganda finanziati con i soldi dei contribuenti.

La coalizione progressista di centrosinistra chiede con fermezza che il totem venga riportato alla sua funzione originaria di strumento informativo per i cittadini, escludendo ogni forma di autocelebrazione e personalizzazione del potere politico. Verdecchia conclude ribadendo che Avezzano ha bisogno di istituzioni credibili e amministratori che si esprimano attraverso la concretezza dei risultati e la qualità delle scelte, non attraverso campagne permanenti di consenso personale.

Il Patto per Avezzano si schiera contro l’utilizzo del totem come strumento propagandistico e chiede che venga rimosso al più presto per garantire trasparenza, sobrietà e rispetto del confine tra istituzione e propaganda politica.

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