Avezzano, Tragedia sfiorata nel tunnel a Chieti, la riflessione di Presutti

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Lettera del consigliere Gianluca PresuttiSicurezza prima di tutto: la tragedia sfiorata nel tunnel di un comune abruzzese e il valore della prevenzione Pochi secondi – precisa il comunicato. A volte è tutto lì, in una manciata di attimi che separano la vita da ciò che poteva essere una tragedia – È successo in un comune abruzzese, in una galleria a scorrimento veloce: un tratto di soffitto si è staccato e si è schiantato sull’asfalto – riporta testualmente l’articolo online. Le cronache di ieri mattina raccontano di una tragedia sfiorata – si apprende dal portale web ufficiale. Alcune persone erano transitate proprio lì, pochi istanti prima del crollo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nessun ferito, per fortuna – viene evidenziato sul sito web. Ma chiunque abbia visto quelle immagini di calcinacci ha sentito un brivido lungo la schiena – si legge sul sito web ufficiale. È stato inevitabile, per me, tornare con la mente a un anno fa – si apprende dal portale web ufficiale. Era giugno anche allora – viene evidenziato sul sito web. Avezzano si preparava all’estate e, proprio in quei giorni, partivano i lavori nei sottopassi che collegano la parte nord e quel sud della città. Interventi programmati e attesi, avviati in fretta per rispettare i tempi del PNRR e coincisi quasi in contemporanea, e non casualmente, con la chiusura delle scuole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’epoca, non tutti compresero subito – aggiunge testualmente l’articolo online. Le modifiche alla viabilità, i percorsi alternativi, i cantieri aperti – è normale, il cambiamento genera disagio – recita il testo pubblicato online. Ma oggi, col senno di poi, credo che sia chiaro a tutti il motivo profondo di quelle scelte – si apprende dalla nota stampa. Ed è uno solo: la sicurezza – Le opere pubbliche non sono solo “asfalto e cemento”. Sono responsabilità. Sono cura – si apprende dal portale web ufficiale. Sono visione – Significa avere il coraggio di intervenire quando ancora si può prevenire, prima che l’usura o l’abbandono presentino il conto, come nel caso di quella galleria abruzzese – I nostri sottopassi non sono gallerie a scorrimento veloce, ma sono arterie vitali della città. Collegano quartieri, famiglie, scuole, servizi – precisa la nota online. E ogni giorno migliaia di persone li attraversano – recita il testo pubblicato online. È nostro dovere garantirne la piena funzionalità e l’assoluta sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. e così abbiamo fatto – recita il testo pubblicato online. I cittadini di Avezzano, passata la fase iniziale di comprensibile fastidio, hanno capito – aggiunge testualmente l’articolo online. Hanno scelto di fidarsi. Oggi guardando quella foto mi è venuto in mente che abbiamo fatto la cosa giusta – viene evidenziato sul sito web. Come stiamo facendo per le scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Perché la sicurezza non è un fastidio – recita il testo pubblicato online. È un diritto – aggiunge testualmente l’articolo online. E ogni cantiere aperto per proteggere quel diritto è un investimento sulla nostra serenità, sulla nostra quotidianità, sulla nostra vita – si legge sul sito web ufficiale. Con rispetto,Gianluca PresuttiConsigliere comunale e Presidente della Commissione urbanistica e lavori pubblici del Comune di Avezzano N.b. la foto allegata è ripresa dal profilo facebook dell’on. Daniela Torto

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/