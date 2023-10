Avezzano, Tribunali a rischio soppressione, il 26 ottobre tavolo con Marsilio

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Sindaci e Avvocati: “Il pericolo reale è un lento svuotamento – Volontà politica chiara ma servono provvedimenti immediati” Dare concretezza alla linea politica del Governo che sembra spingere con chiarezza verso la salvezza dei Tribunali ma ancora non si è formalizzata in provvedimenti effettivi. Questo è l’obiettivo di amministratori ed avvocati che già nel pomeriggio del 26 ottobre saranno dal Presidente della Regione Marco Marsilio – Il governatore ha dato l’ok al coordinatore del comitato Giovanni Di Pangrazio, durante la riunione del tavolo di coordinamento per la salvezza dei presidi di giustizia tenutasi questa mattina – si legge sul sito web ufficiale. In agenda anche altri incontri con i parlamentari abruzzesi, la cui determinazione e compattezza è fondamentale – sottolineano i componenti del comitato- per l’esito della vicenda – “Servono provvedimenti concreti e immediati” – spiegano i partecipanti alla riunione e cioè i sindaci Di Pangrazio di Avezzano, Gianfranco Di Piero di Sulmona, Filippo Paolini di Lanciano e il vicesindaco di Vasto Licia Fioravanti, affiancati dai presidenti degli ordini degli avvocati di Avezzano Roberto Di Pietro, di Sulmona Luca Tirabassi, di Vasto Maria Sichetti e di Lanciano Antonio Codagnone e dal collega Presidente del consiglio del capoluogo marsicano Fabrizio Ridolfi nonché i legali Manuela Rinaldi e Valentina Calvarese del Coa di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. “Le dichiarazioni d’intenti e gli impegni presi dal Governo vanno nella direzione auspicata ma il passare del tempo rende attualissimo il rischio svuotamento – E allora è necessaria un’azione immediata – si legge sul sito web ufficiale. Se l’iter si prospetterà lungo, occorrerà mettere subito in sicurezza i nostri presidi con la riapertura immediata delle piante organiche; una riapertura che dovrà essere a tempo indeterminato”. Il tavolo ritiene necessario un incontro, a Roma, con il Ministro Nordio e il sottosegretario Del Mastro Delle Vedove e il sostegno del Presidente della Regione, in una strategia comune costruita con i parlamentari eletti in regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Prima della telefonata con Marsilio, i componenti del tavolo avevano approfondito le situazioni territoriali, ribadendo come i tribunali cosiddetti minori risultino spesso più efficaci di altri di grandi dimensioni ma anche sottolineando le criticità attuali, in primis, il gravissimo quadro relativo alle piante organiche sguarnite: si va dal caso del Tribunale di Avezzano, senza rinforzi giunti a rinfoltire un organico ridotto all’osso e una mancanza d’ossigeno che riguarda anche la vicina Procura della Repubblica, e solo 6 magistrati operativi su un organico che, a regime, ne dovrebbe garantire 10 più il presidente, a quello di Sulmona ove, a fronte di gravi scoperture di personale negli Uffici della Procura, è stato inviato soltanto un operatore giudiziario – Situazione simile agli altri territori di Vasto e Lanciano, rappresentata negli interventi di tutti gli interlocutori, mentre il progetto di legge di matrice abruzzese approdato in Commissione Giustizia del Senato ad aprile 2023 prosegue intanto il suo iter, ma a rilento – Quello che preoccupa, quindi, non è la linea politica ma il fatto che potrebbero volerci tempi lunghi prima dell’effettiva entrata in vigore della legge di riforma della geografia giudiziaria – viene evidenziato sul sito web. A febbraio 2024, infine, tornerà ancora una volta l’appuntamento quasi fatidico col Milleproroghe: adesso, c’è volontà di pensare ad una soluzione efficiente e funzionale – si apprende dalla nota stampa. La condizione imprescindibile, però, è che sblocchino le piante organiche dei Tribunali – Tutti temi che saranno al centro dell’incontro con il Presidente della Regione per poi puntate sulle scelte del Ministero e del Parlamento e far prendere alla vicenda salvezza dei Tribunali una strada che porti finalmente ad un risultato concreto, veloce e definitivo – riporta testualmente l’articolo online.

