Avezzano, Tribunali abruzzesi, richiesta di incontro al Ministro Nordio, il Coordinamento: “Sciogliere tutti i nodi prima di Pasqua”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Verrà inviata immediatamente, all’indirizzo del Ministro alla Giustizia Carlo Nordio, del viceministro Francesco Paolo Sisto e dei sottosegretari Andrea Ostellari e Andrea Delmastro Delle Vedove, una lettera a firma del Coordinamento per la salvaguardia dei quattro Tribunali sub- provinciali della Regione Abruzzo, che si è riunito ieri sera da remoto al Comune di Avezzano – Un testo che conterrà la richiesta di un incontro urgente con l’intento di conseguire due obiettivi: da un lato, essere informati sulla reale tempistica di presentazione del disegno di legge sulla riforma della geografia giudiziaria al Consiglio dei Ministri e, dall’altro, sollecitare un provvedimento di proroga entro il mese di maggio, per assicurare serenità ai quattro tribunali abruzzesi sub-provinciali, permettendo così ad avvocati, magistrati, operatori della giustizia, imprese e cittadini di poter andare avanti con lo svolgimento dell’attività giudiziaria – viene evidenziato sul sito web. “Torniamo ad esprimere piena fiducia nel Governo sulla vicenda della salvezza definitiva dei quattro Tribunali delle nostre città. – ha detto ieri pomeriggio nel corso della riunione in Comune il sindaco Giovanni Di Pangrazio, a nome anche degli altri componenti del Coordinamento – Siamo arrivati, però, al mese di aprile e non possiamo più perdere tempo prezioso: chiederemo al Ministro Nordio di riceverci prima delle festività pasquali, per chiarire tempi e modi del disegno di legge sulla riforma della geografia giudiziaria, più volte annunciato anche pubblicamente”. Il Coordinamento ha interessato già anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che venne coinvolto il 10 marzo scorso e il cui impegno “sicuramente darà i frutti sperati”, affermano i componenti – Il presidente ha manifestato fin da subito la sua disponibilità ad accompagnare al Ministero i presidenti degli ordini forensi e i sindaci delle città coinvolte dalla battaglia per la salvaguardia – L’intento è quello di andare a Roma e di tornare con una tabella di marcia definitiva ed effettiva sul disegno di legge, con l’obiettivo di vedere collegato a quest’ultimo la proroga che abbia validità fino all’approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento – aggiunge testualmente l’articolo online.

